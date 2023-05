Mehr als 140 Millimeter Regen sind innerhalb von 24 Stunden in Norditalien niedergegangen. Flüsse um Bologna und nahe Ravenna traten über die Ufer. Der Po stieg um eineinhalb Meter an.

Nach den Überschwemmungen vom Dienstag und vor allem Mittwoch hat sich die Lage in der norditalienischen Region Emilia-Romagna am Donnerstag leicht entspannt. Nach Angaben der Behörden starben infolge der heftigen Regenfälle mindestens zwei Menschen. In Castel Bolognese in der Provinz Ravenna wurde ein 80 Jahre alter Radfahrer von den Fluten des Flusses Senio mitgerissen und ertrank. In Fontanelice nahe Bologna starb ein 74 Jahre alter Mann in den Trümmern seines Hauses, das von einem Erdrutsch zerstört worden war.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom.

Gut 500 Menschen mussten die zweite Nacht in Folge in Notunterkünften verbringen, weil ihre Häuser und Wohnungen weiter von den Wassermassen eingeschlossen oder unbewohnbar gemacht worden waren.

Regionalpräsident Stefano Bonaccini, der sich am Mittwoch ein Bild von der Lage in den am schwersten betroffenen Gebieten gemacht hatte, bat die Regierung in Rom um die Ausrufung des Notstandes, damit rasch Hilfszahlungen geleistet werden können. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni versicherte, sie verfolge die Entwicklungen in den Überschwemmungsgebieten genau, und stellte die erbetene Hilfe in Aussicht. Der zuständige Minister Nello Musumeci unterzeichnete noch am Mittwochabend ein entsprechendes Dekret zur Mobilisierung nationaler Hilfskräfte und zur Freigabe erster Hilfszahlungen.

Nach Angaben von Zivilschutzchef Fabrizio Curcio fielen in den betroffenen Regionen binnen 24 Stunden mehr als 140 Millimeter Regen, das sei mehr als ein Fünftel des durchschnittlichen nationalen Jahresniederschlags gewesen. Die wegen der wochenlangen Dürre ausgetrockneten Böden hätten die Regenmassen nicht aufnehmen können, sagte Curcio. Mehrere Flüsse in der Gegend um die Regionalhauptstadt Bologna sowie in Faenza und nahe der Küstenstadt Ravenna, namentlich der Senio, der Sillaro und der Lamone, waren in der Nacht zum Mittwoch über die Ufer getreten und hatten große Gebiete überschwemmt. In vielen Häusern und Wohnungen kam es zu Stromausfällen, auch die Versorgung mit Erdgas wurde unterbrochen.

Am Flughafen Bologna mussten Starts und Landungen ausgesetzt werden. Zahlreiche überflutete Straßen wurden gesperrt, auch der Bahnverkehr um die Hauptstadt der Region musste vorübergehend eingestellt werden. Schulen und Behörden in den besonders betroffenen Gebieten blieben auch am Donnerstag geschlossen. Schwere Unwetter gab es auch in Ligurien und in der Toskana.

Der Pegelstand im Po, dem längsten Fluss des Landes, der wegen der Dürre in den vergangenen Monaten auf extrem niedrige Werte gesunken war, stieg binnen Kurzem um gut eineinhalb Meter, teilte der Landwirtschaftsverband Coldiretti mit. Äcker und Wiesen sowie Obst- und Weinbaukulturen stünden jetzt unter Wasser, nachdem sie in den vergangenen Wochen unter der Dürre gelitten hätten, beklagte Coldiretti. Zudem seien zahlreiche Gebäude sowie Straßen in Mitleidenschaft gezogen worden.