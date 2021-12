Überschwemmungen in Brasilien : „Hier geht die Welt unter und niemand sieht uns“

Etwas schwerfällig geht die bläuliche Haustür auf. Zum Vorschein kommt ein älterer Herr, dem das Wasser, im wahrsten Sinne des Wortes, bis zum Hals steht. Freiwillige sind mit einem Boot gekommen, um ihn aus dem überfluteten Heim in der brasilianischen Stadt Itabuna zu retten. Der Mann streckt ihnen seine rechte Hand entgegen, in ihr hält er das, was ihm geblieben ist: sein Portemonnaie mit wenigen Dokumenten. Ein Video dieser Szene wird in den sozialen Medien vielfach geteilt. Es ist nur eines von vielen Bildern einer Naturkatastrophe.

Tim Niendorf Politikredakteur. Folgen Ich folge

Brasilien erlebt derzeit die schwersten Überschwemmungen seit mehr als 30 Jahren. Betroffen ist der Bundesstaat Bahia im Nordosten des Landes. Bisher ist von mindestens 20 Toten und 358 Verletzten die Rede, 30 000 Brasilianer wurden von einem Moment auf den anderen obdachlos. „Wir erleben leider die größte Katastrophe in der Geschichte Bahias, aber ich habe viel Gottvertrauen und glaube an die Kraft der Bevölkerung in Bahia. Wir werden diese Orte wieder aufbauen und diesen so schweren Moment überwinden“, sagte Rui Costa, der Gouverneur des Bundesstaates.

Meteorologen, schreibt die brasilianische Zeitung „Folha de S. Paulo“, führten die zuletzt heftigen Regenfälle in Bahia auf das Wetterphänomen La Niña sowie auf gestiegenen Temperaturen im Atlantik zurück. Zwar seien Unwetter zu dieser Jahreszeit üblich, nicht aber in einer solchen Intensität und über eine solche Dauer wie aktuell. So sollen die Unwetter laut Pro­gnosen auch in den nächsten Tagen anhalten.

Sie besaßen schon vorher nicht viel

Auch viele Indigene haben ihre Häuser verloren. Es wird berichtet, ihnen fehle es nun an Nahrungsmitteln. Die Bewohnerin eines Dorfes berichtete „Folha de S. Paulo“, die Indigenen verblieben mit dem wenigen, das ihnen jetzt noch übrig bleibe. Dabei besaßen sie schon vorher nicht viel. „Aufgrund des Regens können die Menschen nicht mehr arbeiten gehen. Die Situation ist sehr kritisch.“ Die Opfer der Überschwemmungen verdienten mehr Hilfe und Aufmerksamkeit. „Wir werden vergessen.“ Der Zeitung „O Globo“ sagte eine andere Brasilianerin mit ähnlichen Worten: „Hier im Süden Bahias geht die Welt unter, und niemand sieht uns.“

Gouverneur Costa versicherte, alles zu mobilisieren, was möglich sei. João Roma, ein Minister unter dem rechtsnationalen Präsidenten Jair Bolsonaro, flog über das Katastrophengebiet. Auf Twitter schrieb er, es gehe nun darum, Leben zu retten und politische Differenzen beiseitezulassen. „Wir wissen, dass es unterschiedliche politische Positionen gibt, aber die Bevölkerung bittet um Hilfe, und wer um Hilfe bittet, will nicht wissen, woher die Hilfe stammt.“ Bolsonaro war vor einiger Zeit ebenfalls über den Süden Bahias geflogen und versprach Geld für den Wiederaufbau. Auf Twitter schrieb er am Dienstag, er habe Kredite im Wert von 200 Millionen Reais (umgerechnet mehr als 30 Millionen Euro) auf den Weg gebracht, um in den von den Regenfällen am stärksten betroffenen Regionen Straßen wiederherzurichten.

Mehr zum Thema 1/

Bolsonaros Beliebtheitswerte sind seit der Pandemie stark zurückgegangen. Die Naturkatastrophe ereignet sich weniger als ein Jahr vor der nächsten Präsidentenwahl, bei der Bolsonaro befürchten muss, sein Amt zu verlieren. In Stellung gebracht hat sich der frühere linke ­Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. Dieser wollte ebenfalls Handlungsstärke demonstrieren und schrieb auf Twitter, er habe mit dem Gouverneur von Bahia telefoniert. Der Gouverneur steht Lulas Partei nahe.