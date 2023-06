Aktualisiert am

Das U-Boot Titan sollte Touristen zum Wrack der Titanic bringen. Doch am Sonntag brach die Verbindung zu der Besatzung ab. Ein ehemaliger U-Bootfahrer spricht über die Rettungschancen.

Vor dem Tauchgang: Ein Foto zeigt, wie die Titan am Sonntag für die Expedition vorbereitet wurde. Bild: AP

Herr Jürgen Weber, Sie sind früher selbst U-Boot gefahren, sind Geschäftsführer des Verbandes Deutscher U-Boot-Fahrer und Fregattenkapitän a.D. Was sind die aktuellen Herausforderungen im Fall des vermissten U-Boots Titan vor der Nordküste Amerikas?

Nina Bub Volontärin Folgen Ich folge

Die Informationen, die uns fehlen. Wir wissen ja nicht viel. Wir wissen, dass das U-Boot Sonntagnachmittag unserer Ortszeit abgetaucht und eine Stunde später die gesamte Kommunikation abgebrochen ist. Das ist schon schwierig oder gefährlich genug. Es gibt nun mehrere mögliche Szenarien: Dass die gesamte oder dass nur ein Teil der Kommunikation ausgefallen ist, wäre das weniger schwierige. Es könnte aber auch sein, dass die Fahranlage ausgefallen ist. Das würde dann bedeuten, dass die Titan auch kaum noch tauchen kann. Fahren wäre auch schwierig, dazu brauche ich immer Tiefenruder und Vortrieb von einer Maschine. Das dritte Szenario ist, das alle Systeme ausgefallen sind, totaler Energieverlust. So ist es 2017 bei dem argentinischen U-Boot San Juan gewesen, dessen Teile erst ein Jahr später von einem Tauchroboter geortet wurden.

Wie kann es überhaupt passieren, dass ein U-Boot verschwindet?

Sobald das U-Boot untertaucht, verschwindet es vom Radar, denn Radarortung funktioniert nur oberhalb des Wassers – elektro-magnetisch. Unter Wasser suche ich mit Sonar, elektro-akustisch. Es gibt Möglichkeiten, dass man mit einem Kabel in Verbindung bleibt, denn alles andere funktioniert unter Wasser nicht so gut. Ob die Titan damit ausgestattet ist, weiß ich nicht. Ein Unterwassertelefon, das auch elektro-akustisch arbeitet, wie wir es auf deutschen U-Booten hatten, ist unheimlich schwierig von der Verständigung. Es hallt und man muss ganz langsam sprechen und alles wiederholen. Die Kommunikation ist also sowieso schon erschwert, und wenn die ausfällt, gibt es keine Alternative.

Bestehen überhaupt Chancen, das U-Boot zu finden?

Im schlimmsten Fall war die Titan schon unten beim Wrack. Wenn sie in die Titanic reingefahren sind und eine Kollision mit dem Wrack hatten, dann sind sie möglicherweise von einem Trümmerfeld umgeben. Überhaupt ist es schwierig, in dem Gebiet von einem Quadratkilometer zwischen den Wrackteilen der Titanic dieses kleine U-Boot mit sieben Metern Länge zu orten. Selbst wenn es aus der Tiefe wieder an die Oberfläche gekommen sein sollte, wird es mit Radar bei dem Seegang im Atlantik sehr, sehr schwer, das U-Boot zu orten. Es würde nur funktionieren, wenn es vollständig oben schwimmen würde. Bei einer U-Boot-Höhe von 2,50 Meter gucken bei Schwimmlage vielleicht 70 bis 80 Zentimeter aus dem Wasser heraus. Das stelle ich mir sehr schwierig vor.

Falls die Ortung doch gelingt: Wie könnte eine Rettung stattfinden?

Man macht sich schon seine Gedanken, was man tun könnte. Wenn die Titan oben schwimmt, könnte eine Evakuierung stattfinden. Wenn nicht, sehe ich keine Rettungsmöglichkeit. Ein zehn Tonnen schweres U-Boot aus der Tiefe zu holen – da gehört ordentlich Manpower und Technik dazu. Es gibt überhaupt nur sehr wenige U-Boote, die in solchen Tiefen fahren können.

Was wäre die Handlungsanweisung für die Besatzung?

Ich sehe Schwierigkeiten bei der Zusammensetzung: Da sind zwei Leute an Bord, die sich mit U-Booten auskennen, die die Tauchgänge kennen. Und dann sind da noch drei Leute an Bord, die keine U-Boot Erfahrung haben. Die zu beruhigen dürfte schwierig sein.

Gibt es Erfahrungswerte mit vermissten oder defekten U-Booten?

Immer, wenn wir einen Fall hatten, wo wir noch Hoffnung hatten, wie bei dem argentinischen U-Boot San Juan oder wie bei der indonesischen Nanggala, die 2021 in der Balisee gesunken ist, sage ich immer: Mit dem Herzen hofft man noch, aber das Hirn weiß es besser. Die Fälle, die ich kenne, sind schlecht ausgegangen.

Mehr zum Thema 1/

Kann die Besatzung auf ihre Rettung einwirken?

Das sehe ich nicht so. Theoretisch haben sie eine Möglichkeit, um nach oben zu kommen: Wenn die Technik funktioniert, können sie Eisengewichte abwerfen und dadurch die Schwimmfähigkeit an der Oberfläche erreichen. Dann steigen sie ganz langsam nach oben, brauchen aber etliche Stunden dafür. Aber die Klappen, in denen die Eisenteile drin sind, werden durch Elektrik und Hydraulik betätigt. Wenn gar nichts mehr funktioniert, bekommen sie die auch nicht auf.