In der fast tausend Kilometer vom Erdbebengebiet in der Südtürkei entfernten, größten türkischen Stadt Istanbul mehrt sich die Sorge, dass dort die Erde als Nächstes Beben könnte. Schließlich habe, so wird behauptet, das katastrophale Beben von Montag die tektonischen Spannungen in der gesamten Türkei durcheinandergebracht. Das am nordwestlichen Rand der Anatolischen Platte liegende Istanbul sei nun besonders bedroht.

Obwohl die Sorge darüber, dass das Erdbebenrisiko am Bosporus sehr hoch ist, vollkommen berechtigt ist, hat das zunächst nichts mit dem jüngsten schweren Tremor im türkisch-syrischen Grenzgebiet zu tun. Denn schon vor diesem verheerenden Beben war Istanbul eine der am meisten durch das Aufbäumen der Erde gefährdeten Großstädte der Welt. Die Stadt befindet sich nämlich genau auf der Nordanatolischen Verwerfung.

Entlang dieser geologischen Grenzlinie verschiebt sich die Anatolische Platte, auf der fast die gesamte Türkei liegt, mit einer Geschwindigkeit von etwa zwei Zentimetern pro Jahr gegenüber der riesigen Eurasischen Platte nach Westen.

In den vergangenen 84 Jahren ereigneten sich an dieser 1500 Kilometer langen Verwerfung zehn Erdbeben mit Magnituden von mehr als 6,7. Alle führten zu Zerstörungen. Das schlimmste dieser Beben gab es im Jahr 1939 in der osttürkischen Stadt Erzincan. Damals kamen 33.000 Menschen ums Leben. Seitdem wandern die Herde der schweren Erdbeben entlang dieser Verwerfung immer weiter nach Westen – und kommen dabei Istanbul immer näher.

Katastrophales Beben im Jahr 1999 mit 17.000 Toten

Das bislang letzte katastrophale Beben dieser Serie fand im Jahre 1999 in der nur hundert Kilometer vom Bosporus entfernten Hafenstadt Izmit statt. Damals kamen dort mindestens 17.000 Menschen als Folge des Bebens um, und 120.000 Gebäude wurden zerstört.

Experten sind sich einig, dass seitdem ein schweres Beben im nördlichen Marmarameer und in Istanbul überfällig ist. Wann dieses Beben aber eintreten, wie groß es sein und welche Schäden es anrichten wird, können auch die Fachleute wie Marco Bohnhoff vom Geoforschungszentrum in Potsdam nicht vorhersagen. Seine Forschungsgruppe betreibt auf einigen Inseln im Marmarameer in der Nähe von Istanbul ein einzigartiges seismisches Observatorium. Dessen Messinstrumente, die in sieben jeweils 300 Meter tiefen Bohrlöchern versenkt sind, können auch noch die kleinsten Bodenerschütterungen erfassen.

Nun haben die Potsdamer Forscher mit Methoden der Künstlichen Intelligenz herausgefunden, dass die verglichen mit tektonischen Spannungen geringen, von leichten Meeresspiegelschwankungen ausgelösten Kräfte im Marmarameer einen Einfluss auf die Zahl der Erdbeben in diesem Teil der Verwerfung haben. In den Tagen nach besonders niedrigen Wasserständen gab es mehr Erdbeben als bei normalem oder hohem Pegelstand. Die Potsdamer Geophysikerin Patricia Martínez-Garzón schließt daraus, dass dieser Teil der Verwerfung kurz vor dem Bersten steht. Sonst würden sich derart kleine Veränderungen im Spannungsfeld der Erde nämlich nicht bemerkbar machen.

Obwohl die jüngsten schweren Erdstöße im Großraum um die südtürkische Großstadt Gaziantep und im Norden Syriens katastrophale Zerstörungen verursacht haben, sind deren Fernwirkungen in tausend Kilometern, also auch rund um den Bosporus, noch geringer als die kleinen Meeresspiegelschwankungen. Geophysikalisch besteht also kein Zusammenhang zwischen dem Beben von Montag und einer Erhöhung des Erdbebenrisikos in Istanbul. Wenn dennoch als Nächstes die Erde unter dem Bosporus bebt, wird es äußerst schwer sein, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass dieses Beben in Istanbul nicht von dem Beben in der Südtürkei ausgelöst wurde. Und dass es in der Stadt an der Grenze zwischen Europa und Asien zu einem schweren Beben kommen wird, ist nicht eine Frage des „Ob“, sondern nur des „Wann“.