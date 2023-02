Gaziantep, eine Zwei-Millionen-Metropole, ähnelt sechs Tage nach der Erdbebenkatastrophe einer Geisterstadt. Überall sieht man leere Wohnungen und Häuser. Die meisten Einwohner sind aus der Stadt geflüchtet. Menschen findet man fast nur noch dort, wo Wohnblöcke eingestürzt sind. Sie warten seit Tagen vor den Ruinen auf die Rettung ihrer Familienangehörigen. Sie haben kaum geschlafen, können vor Trauer nichts essen. „Glaubt den Nachrichten nicht, hier wird keiner mehr lebendig geborgen“, sagt ein Mann mittleren Alters, der vor einem riesigen Trümmerhaufen steht und sich die Kapuze seiner gelben Regenjacke über den Kopf gezogen hat. „Bruder, was brauchst du?“, fragt ihn der Mann neben ihm. „Mentale Stabilität. Mehr nicht.“

Aylin Güler Redakteurin für Social Media. Folgen Ich folge





Hier, im Stadtteil Ibrahimli, sind am Montagmorgen mehrere Wohnhäuser eingestürzt. In einem der Wohnblocks lebte seine fünfköpfige Familie. Warum er keine Hoffnung mehr hat – dazu möchte der Mann in der gelben Regenjacke nichts weiter sagen. Er starrt den Trümmerhaufen jetzt schon seit Stunden an. „Hey, nerelisin?“ Er will wissen, woher wir kommen. „Sivas.“ Als er den Namen dieser türkischen Großstadt hört, zwingt er sich zu einem müden Lächeln. „Ich wusste es. Man sieht es dir an.“ Jetzt ist er bereit, mehr zu erzählen: „Ich war 20 Minuten nach dem Einsturz des Hauses hier. Da wusste ich, dass da keiner mehr lebend rauskommt. Die Medien wollen uns nur bei Laune halten. Es gibt keine Hoffnung mehr.“ Er selbst lebe seit fünf Jahren in Gaziantep. Geboren und aufgewachsen sei er aber in Duisburg. „Ich will der Realität ins Auge blicken. Ich bin nur hier, weil der Rest der Familie mich braucht.“

Ein Search-and-Rescue-Team aus Saudi-Arabien baut einen Sichtschutz auf. Die Wartenden wissen, was das bedeutet. Der Mann mit der gelben Regenjacke sagt still ein Gebet auf und verabschiedet sich. „Ich muss jetzt gehen.“ Eine junge Frau bricht weinend zusammen. „Keiner kommt und sagt mir, was mit meiner Familie da drin ist. Muss ich jetzt jedem Leichnam, der hier rausgetragen wird, hinterherrennen?“ Die offizielle Zahl der Todesopfer ist am Samstag auf rund 30.000 gestiegen. Der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths sagt bei einem Besuch im Erdbebengebiet, dass sie sich sicherlich noch verdoppeln werde – „oder mehr“.

Türkan Aytac vermisst ihre Schwester, ihren Schwager – und ihre zweieinhalbjährige Nichte Aslan. „In der 96. Stunde nach dem Erdbeben war die Kleine noch am Leben. Sie hat geweint. Wieso holt sie keiner da raus?“ Auf Instagram lässt sie ihre 20.000 Follower an ihrem Leid teilhaben. Sie postet Updates und teilt Bilder ihrer Nichte. Auf einem der Fotos steht: „Hallo, ich bin Aslan Dinc, ich bin noch am Leben. Bitte gebt mich nicht auf.“ Aber das Einsatzteam kann Aslan und ihre Eltern nicht finden. Immer wieder gibt es kurz Hoffnung. Wenn ein Supervisor „Sessizlik“ schreit, „schweigen“, hallt es durch die Geisterstadt. Dann müssen alle leise sein, keiner darf sich bewegen, Handys müssen ausgeschaltet werden. Nur so können die Einsatzkräfte Menschen orten. An diesem Nachmittag wird vier Mal um „Sessizlik“ gebeten. „Das ist kein Vorwurf an die Einsatzkräfte“, stellt Türkan Aytac klar. „Die arbeiten Tag und Nacht.“ Sie zeigt auf ihre spröden Hände, ihre rissigen Lippen. „Schau, schau dir das an. Schau, was das mit mir macht. Ich organisiere hier alles. Ich kann nicht mehr.“ Schlimm findet Aytac auch die vielen Schaulustigen. „Du, ey du, du hast ein Dach über dem Kopf und deine Familie bei dir. Geh weg von hier.“