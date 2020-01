Kampf gegen die Buschbrände : Trauer um tote Retter in Australien

In Uniform, salutierend, oder mit einer Hand auf dem Herz, haben sich Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr in Sydney am Dienstag von einem Mitstreiter verabschiedet. Der 36 Jahre alte Andrew O’Dwyer war im Dezember gestorben, nachdem ein abgebrannter Baum umgefallen und sein Feuerwehrauto deswegen von der Straße abgekommen war. In dem Auto war auch der Feuerwehrmann Geoffrey Keaton. Er wurde schon vergangene Woche beigesetzt. Bei beiden Trauerfeiern hatten die Kinder der Feuerwehrmänner Ehrenmedaillen für ihre Väter entgegengenommen.

Insgesamt sind seit Beginn der Buschbrände drei Feuerwehrleute ums Leben gekommen, der dritte war in einem sogenannten Feuertornado. Die Trauerfeier am Dienstag lenkte noch einmal den Blick auf den unermüdlichen Einsatz der Freiwilligen beim Kampf gegen die Buschfeuer in Australien. Viele von ihnen haben ihre Arbeit vorübergehend niedergelegt und setzen ihre Anstellung aufs Spiel. Nach einigem Zögern hat die Regierung jedem von ihnen eine Entschädigung von umgerechnet 3700 Euro versprochen. Das ist im Vergleich zu dem, was viele von ihnen täglich riskieren, nicht viel.

Dabei sind die Feuerwehren trotz milderer Temperaturen am Anfang der Woche weiter im Dauereinsatz, um die Verteidigungslinien gegen das Feuer zu stärken. Bis Ende der Woche könnten die hohen Temperaturen zurückkehren und die Brände wieder anfachen. Zudem wächst die Sorge, dass sich zwei bisher voneinander getrennte Feuer an der Grenze zwischen den Bundesstaaten New South Wales und Victoria zu einem Riesenfeuer verbinden. Landesweit haben die Buschbrände schon mehr als zehn Millionen Hektar Wald zerstört. Das ist eine Fläche etwa in der Größe Islands. 25 Menschen wurden getötet, etwa 2000 Häuser sind teilweise oder ganz abgebrannt, davon die meisten im Südosten des Landes.

Unter den Trauergästen in Sydney war am Dienstag Premierminister Scott Morrison, der für sein Krisenmanagement kritisiert wird. Morrison hat in den vergangenen Tagen einen stärkeren Einsatz von Militär und Reservisten bei der Feuerbekämpfung sowie die Schaffung eines Wiederaufbau-Fonds und einer nationalen Buschfeueragentur auf den Weg gebracht. Nach einer Schätzung des australischen Versicherungsverbands kommen auf die Versicherungsunternehmen des Landes Kosten von mindestens 430 Millionen Euro zu. Die Versicherer erhielten in dieser Brandsaison schon rund 9000 Schadensmeldungen.