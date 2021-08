Ursache unklar : Österreicher bei Sturz von Felsklippe auf Mallorca gestorben

Ein Tourist ist auf Mallorca mehrere Meter von einer Klippe in die Tiefe gestürzt. An der zerklüfteten Nordwestküste der Insel kommt es häufiger zu Unfällen. Die Bergung ist aber schwierig.

Ein Tourist aus Österreich ist auf Mallorca beim Sturz von einer Felsklippe ums Leben gekommen. Der Unfall geschah bereits am Freitag in Port de Sóller im Nordwesten der spanischen Urlaubsinsel, wie Medien am Samstag unter Berufung auf die Polizei berichteten. Der 61 Jahre alte Mann sei mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Mehrere Zeugen hätten den Unfall gesehen und sofort die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert, schrieb das Mallorca Magazin in der Onlineausgabe. Der Mann sei auf steinigem Boden aufgeprallt und auf der Stelle tot gewesen.

Die Unfallstelle an der zerklüfteten Nordwestküste Mallorcas war den Berichten zufolge auch für die erfahrenen Rettungsteams nur äußerst schwer zugänglich. Die Leiche sei deshalb nach der komplizierten Bergung mit einem Boot abtransportiert worden.

Die Ursache des Unfalls blieb zunächst unbekannt. Ein Fremdverschulden schlossen die Behörden allerdings weitgehend aus. Dennoch sei eine Untersuchung eingeleitet worden, teilte die Polizeieinheit Guardia Civil auf Anfrage mit.

Port de Sóller ist ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen in der Region mit dem Gebirgszug Serra da Tramontana und den berühmten Orten Deià und Valldemossa. Unfälle, bei denen Wanderer in die Tiefe stürzen, sind dort nicht selten.