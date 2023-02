Eine Lawine hat am Limojoch zwei Skitourengeherinnen erfasst und eine der beiden Frauen getötet. Ihre Begleiterin konnte unverletzt befreit werden. Derweil wurden in Österreich zwei weitere Tote unter Schneemassen entdeckt.

Der Lawinenabgang in St. Anton: Dort wurden am Sonntag noch zwei Menschen vermisst. Bild: dpa

Eine deutsche Skitourengeherin ist in Südtirol bei einem Lawinenabgang gestorben. Die 31-Jährige aus Bayern war am Samstagvormittag am Limojoch mit einer weiteren Frau unterwegs, wie die Südtiroler Bergrettung am Sonntag auf Nachfrage bestätigte. Nachdem die Schneemassen in einer Höhe von etwa 2200 Metern abgegangen waren, eilte eine andere Gruppe deutscher Tourengeher, die den Vorfall mitbekam, zu Hilfe. Eine der beiden Frauen konnte unverletzt befreit werden und kam laut Bergrettung zur Notfallseelsorge.

40 Einsatzkräfte der Bergrettung rückten mit Motorschlitten, Raupenfahrzeugen und einem Rettungshubschrauber zur Unglücksstelle aus. Diese lag rund 80 Kilometer östlich von Bozen nahe der Grenze zur Region Venetien. Der Helikopter musste nach Angaben der Bergrettung jedoch wegen Windböen bis zu 120 Kilometern je Stunde wieder zurückfliegen. Die tödlich verunglückte Frau wurde in einer Tiefe von 2,5 Metern gefunden. Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg.

Mehrere Todesfälle in Österreich

In Österreich sind zwei weitere Menschen von Lawinen getötet worden. In Osttirol wurde der Fahrer eines Schneepflugs am Sonntag tot unter Schneemassen geborgen, wie die Polizei bestätigte. Das Fahrzeug war von einer Lawine erfasst und mitgerissen worden. Im Kaunertal in Tirol wurde laut Polizei eine Person leblos in einer Lawine entdeckt. Bei dem Opfer handle es sich wahrscheinlich um einen vermissten 62 Jahren alten Tourengeher.

Unterdessen wurde nach Angaben der Behörden die Suche nach einem 29 Jahre alten Skiführer und seinem 33 Jahre alten österreichischen Gast in St. Anton am Arlberg fortgesetzt. Wegen der hohen Lawinengefahr war die Suche am Samstag unterbrochen worden.

Seit Freitag waren bereits drei Wintersportler in Österreich tödlich verunglückt. Im Ötztal starb ein 32 Jahre alter chinesischer Skifahrer unter einer Lawine. Im Zillertal wurde ein 17 Jahre alter Neuseeländer von Schneemassen begraben, im Kleinwalsertal wurde am Samstag ein seit Freitagabend vermisster 55 Jahre alter Deutscher tot geborgen. Alle hatten trotz der Warnungen den gesicherten Skiraum auf den Pisten verlassen.

In den Alpen war in den vergangenen Tagen regional deutlich mehr als ein Meter Neuschnee gefallen. Es herrscht die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Allein in Tirol wurden Dutzende Lawinen gezählt.