Fredenbeck in Niedersachsen : Toter bei Feuer in Asylunterkunft

Einsatzkräfte stehen in der Nacht vor der Asylunterkunft in Fredenbeck. Bild: Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck

Durch einen Brand in einer Asylunterkunft in Niedersachsen ist in der Nacht auf diesen Freitag ein Mensch gestorben. Das Feuer sei im Keller des Hauses in Fredenbeck im Landkreis Stade ausgebrochen, teilte die freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Fredenbeck mit. Die Einsatzkräfte seien gegen 1:30 Uhr alarmiert worden.

Im Gebäude habe man eine Person gefunden, die wiederbelebt werden musste, später jedoch verstorben sei. Weitere Verletzte unter den Bewohnern habe es nicht gegeben.

Nach Informationen der Zeitung „Stader Tageblatt“ handelt es sich bei dem Toten um einen jungen Mann, der in einer Wohnung im Keller aufgefunden worden sei. In dem ehemaligen Hotel seien vor allem Flüchtlinge aus dem Sudan untergebracht gewesen. Es habe hier wiederholt gebrannt und auch schon zwei Tote nach gewaltsamen Auseinandersetzungen gegeben.

Laut Feuerwehr nahmen 80 ehrenamtliche Einsatzkräften bis etwa 5 Uhr Löscharbeiten vor. Neben der Feuerwehr seien 35 weitere Einsatzkräfte u.a. vom Rettungsdienst und der Polizei im Einsatz gewesen. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.

Zweites Feuer in wenigen Tagen

Bereits in der Nacht zum vergangenen Dienstag hatte es ein Feuer in einer Asylunterkunft in Fredenbecks Nachbarort Deinste gegeben. Dabei war niemand zu Schaden gekommen, die Containeranlage wurde unbewohnbar.

Nach Angaben der Polizei war das Feuer in Deinste in einem Wohnraum ausgebrochen und hatte sich dann ausgebreitet. Der Bewohner des zuerst betroffenen Containers sei zur Brandzeit nicht vor Ort gewesen.