Experte über das Tauchboot : „Ich hätte mich niemals in die Titan gesetzt“

Schon vor dem ersten Tauchgang stand das im Atlantik implodierte U-Boot in der Kritik. Auch deutsche Fachleute kritisieren die Konstruktion aus Kohlefaser und Titankuppeln als „verantwortungslos und inakzeptabel“.

Trümmerteile der Titan werden in Kanada von einem Schiff der kanadischen Küstenwache entladen. Bild: dpa

Jürgen Schauer ist ein ­erfahrener Tauchbootexperte. Für das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel entwickelte er das Forschungsboot Jago, das er auch als Pilot steuerte. Mehr als 2000 Tieftauchgänge in mehr als 30 Jahren kann der gebürtige Düsseldorfer vorweisen. Bis zu 1000 Meter in die Tiefe ging es dabei. „Nach wie vor stehen viele Menschen solchen Tauch­gängen skeptisch gegenüber“, sagt Schauer. Jede Reise sei ein spannendes, aber auch gefährliches Abenteuer gewesen.

Felix Schwarz Volontär

Die Skepsis gegenüber solchen Expeditionen ist seit dem Tod der fünf Passagiere der Titan noch mal gestiegen, das U-Boot implodierte wohl am 18. Juni während ihres Tauchgangs zur Titanic vor Neufundland. Die amerikanische Küstenwache entdeckte Wrackteile des Unterwasserboots einige Hundert Meter vom Bug der 1912 gesunkenen Titanic. Vermutlich implodierte die Kapsel einige Stunden nach dem Abtauchen in etwa 3000 Meter Tiefe. Schon eine Stunde und 45 Minuten nach Beginn der Reise ging der Kontakt zum Begleitschiff Polar Prince verloren. „Ich hätte mich niemals in dieses Tauchboot ­hineingesetzt“, sagt Schauer. Aus seiner Sicht war die Konstruktion der Titan zum Scheitern verurteilt.