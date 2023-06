Warum implodierte die Titan? Das will die amerikanische Küstenwache nun mit internationaler Unterstützung herausfinden. Und die Hinterbliebene Christine Dawood äußert sich in bewegenden Worten.

Das Begleitschiff Polar Prince kehrte am Samstag in den Hafen von St. John zurück. Bild: Reuters

Nach der Implosion des Tauchbootes Titan, bei der in der vergangenen Woche fünf Menschen auf dem Weg zum Wrack der RMS Titanic vor der Küste Neufundlands ums Leben kamen, hat die amerikanische Küstenwache am Sonntag Ermittlungen aufgenommen. Das Marine Board of Investigation (MBI), die hochrangigste Ermittlungseinheit der Küstenwache, soll in Zusammenarbeit mit ka­nadischen, französischen und britischen Ein­satzkräften klären, unter welchen Um­ständen die Titan am vorvergangenen Sonntag in etwa 3000 Meter Tiefe implodierte. Mithilfe ferngesteuerter Unterwasserfahrzeuge begann die Küstenwache, Trümmerteile der Titan an Land zu holen.

„Wir werden dabei alle möglichen Vorkehrungen auch für den Fall treffen, dass wir auf menschliche Überreste stoßen“, sagte der Leitende Ermittler Jason Neubauer. Nach der Bergung sei zudem eine öffentliche Anhörung von Zeugen geplant. Wie Neubauer bestätigte, prüfen die Ermittler zudem mögliche Verstöße oder Versäumnisse des Tauchboot-Betreibers Oceangate. Schon während der weltweit verfolgten Suche nach der ­Titan in der vergangenen Woche waren Vorwürfe zu Oceangates angeblich laxen Sicherheitsstandards und dem Verzicht auf die Zertifizierung des Tauchbootes laut geworden.

Auch auf der Polar Prince wird ermittelt

Die Titan war am Morgen des 18. Juni etwa 600 Kilometer vor der kanadischen Insel Neufundland unter der Wasseroberfläche verschwunden. An Bord der knapp sieben Meter langen Kapsel befanden sich der Ingenieur und OceanGate-Gründer Stockton Rush, Hamish Harding, ein britischer Milliardär, Paul-Henri Nargeolet, ein französischer Tiefseetaucher, sowie der pa­kistanische Unternehmer Shahzada Dawood und dessen 19 Jahre alter Sohn Sulaiman.

Nach ersten Ermittlungen brach die Verbindung zum Begleitschiff Polar Prince unter ungeklärten Umständen nach einer Stunde und 45 Minuten ab. Wie die amerikanische Küstenwache am Donnerstag nach dem Fund von Trümmerteilen in der Nähe des Bugs der im April 1912 gesunkenen RMS Titanic mitteilte, hatte ein Überwachungssystem für feindliche U-Boote bereits kurz nach dem letzten Kontakt zwischen Titan und Begleitboot eine Implosion aufgezeichnet. Der Zwischenfall sei den Einsatzkräften auf dem Atlantik etwa 1400 Kilometer vor der ameri­kanischen Halbinsel Cape Cod (Massa­chusetts) umgehend gemeldet worden.

Die Küstenwachen der Vereinigten Staaten und Kanadas hatten die Suche nach dem Tauchboot dennoch fortgesetzt, da sie von einem Sauerstoffvorrat für 96 Stunden an Bord des Tauchbootes ausgingen. Wie die kanadische Behörde für Transport­sicherheit am Freitag mitteilte, untersucht sie jetzt auch die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Begleitschiff. Die Polar Prince, die den Funkkontakt zur amerikanischen Titan halten sollte, fährt unter kanadischer Flagge.

Dawoods Sohn wollte unbedingt mit

Die Ehefrau des pakistanischen Investors und Milliardärs Dawood, Christine Dawood, sagte dem Sender BBC am ­Wo­chenende, sie habe lange auf Rettung gehofft. „Erst als die 96 Stunden vorbei ­waren, habe ich die Hoffnung verloren“, sagte die gebürtige Rosenheimerin, die bei dem Unglück auch ihren Sohn Sulaiman verlor. Anfangs habe sie ihren Ehemann zum Wrack der RMS Titanic begleiten wollen. Da ihr 19 Jahre alter Sohn sich aber wünschte, die Überreste des legen­dären Passagierdampfers zu sehen, überließ sie ihm ihren Platz in der Titan – zuvor hatte es unter anderem geheißen, der Sohn wollte, indem er mitfuhr, seinem Vater eine Freude zum Vatertag bereiten, der an jenem Sonntag im Vereinigten Königreich begangen wurde.

Dawood berichtete auch von dem Plan des Studenten, am Wrack der RMS Titanic in 3800 Meter Tiefe einen Rekord mit dem Zauberwürfel Rubik’s Cube aufzustellen. „Er hatte den Würfel immer dabei und konnte ihn in zwölf Sekunden ­lösen.“ Ihr Ehemann und Sulaiman hätten eine Kamera mit an Bord gebracht, um den Rekordversuch zu filmen.

Mehr zum Thema 1/

Die Sechsundvierzigjährige, die ihren Ehemann während des Studiums kennenlernte und später mit ihm nach Long Ditton, südwestlich von London, zog, war während des Tauchgangs mit ihrer 17 Jahre alten Tochter Alina an Bord des Begleitschiffs geblieben. Als ein Besatzungs­mit­glied knapp zwei Stunden nach dem Ab­tauchen der Titan meldete, der Funk­kon­takt sei abgebrochen („We lost comm“), wusste sie zunächst nicht, was das bedeuten sollte. Dann machte sich Angst breit. Mit anderen Angehörigen suchte ­Dawood von Deck aus auf der Wasseroberfläche stundenlang nach einem Hinweis auf das verschollene Boot. „Es gab so viele Dinge, sagten wir uns, die die Leute in dieser Kapsel tun könnten, um sie zum Auftauchen zu bringen, wie Gewicht abzuwerfen“, sag­te sie. „Wir hatten Hoffnung. Es gab viel Hoffnung.“