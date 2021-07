Unwetter-Chaos im Westen : Viele Menschen im Bergischen Land müssen Häuser räumen

Nach starken Regenfällen und Überschwemmungen kommt es in Nordrhein-Westfalen zu Evakuierungen. Im Oberbergischen Kreis laufe die Staumauer der Bever-Talsperre in Hückeswagen über, teilte die Feuer- und Rettungsleitstelle des Landkreises mit. Die Ortslage Hartkopsbever sowie die Peterstraße in Hückeswagen würden daher evakuiert. „Begeben Sie sich umgehend in höhere Lagen“, warnten die Behörden kurz nach Mitternacht am Donnerstagmorgen. „Es besteht die Gefahr der Überflutung.“

Wer sich in dem dem betroffenen Bereich aufhält, soll Heiz- und Kochgeräte abschalten, anschließend sofort das Gebäude verlassen und sich an einen sicheren Ort begeben.

Drohende Überflutung der Wupper

Nach den enormen Regenfällen rechnen die Behörden noch in der Nacht mit einem unkontrollierten Überlauf der Wupper-Talsperre bei Radevormwald. Der Oberbergische Kreis warnte gegen 23:30 Uhr, der Wasserstand der Wupper im Stadtgebiet von Radevormwald werde in kurzer Zeit sehr stark anschwellen. „Es besteht die Gefahr der Überflutung“, hieß es in der Warnung. Die Anwohner entlang der Wupper im Stadtgebiet wurden aufgefordert, umgehend den Gefahrenbereich zu verlassen. „Es besteht akute Lebensgefahr!“

„Obwohl der Regen inzwischen nachgelassen oder aufgehört hat, bleibt die Hochwassersituation sehr angespannt“, teilte der Landkreis gegen 1 Uhr mit. „Die Einsatzkräfte werden voraussichtlich noch mehrere Tage mit den Folgen der heutigen Flutkatastrophe beschäftigt sein.“

Nach Angaben der Stadt Wuppertal könnte es bei der aktuellen Fließgeschwindigkeit der Wupper drei Stunden nach dem Überlauf zu Überflutungen in Wuppertal kommen. „Personen sollten sich in der Nacht nicht in der Nähe der Wupper, insbesondere nicht in Muldenlagen aufhalten“, hieß es in einer Mitteilung. Anwohner sollten die Lage beobachten und wenn möglich das erste Obergeschoss aufsuchen. Für Betroffene schaltete Wuppertal ein Bürgertelefon unter der Rufummer (0202) 563 2000 frei. Menschen vor, die in den betroffenen Bereichen im Erdgeschoss wohnen und nicht anderweitig ausweichen können, will die Stadt in einer Sporthalle unterbringen. Ein Umspannwerk in Öhde sei vorsorglich abgeschaltet worden, was mehrere Stadtviertel betreffe.

Zwei tote Feuerwehrmänner

Bei Einsätzen im Märkischen Kreis starben Mittwochabend zwei Feuerwehrleute. In Altena im Sauerland kam bei der Rettung eines Mannes nach dem Starkregen ein 46 Jahre alter Feuerwehrmann ums Leben. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei. Der Mann war nach einer erfolgreichen Bergung beim Einsteigen ins Feuerwehrfahrzeug ins Wasser gefallen und abgetrieben. Kurze Zeit später habe man ihn nur noch tot bergen können. Er sei ertrunken.

Nur zwei Stunden später kollabierte ein 52 Jahre alter Feuerwehrmann bei einem Einsatz im Bereich des Kraftwerks Werdohl-Elverlingsen. Er sei trotz Reanimations- und Hilfsmaßnahmen gestorben, teilte die Polizei mit. Man gehe von einem gesundheitlichen Notfall aus.

Katastrophenfall in der Vulkaneifel

In Rheinland-Pfalz rief der Kreis Vulkaneifel den Katastrophenfall aus. „Die Lage ist sehr ernst, wir haben viele überschwemmte Straßen und Ortschaften, die nicht mehr erreichbar sind“, sagte Landrätin Julia Gieseking (SPD) am Mittwochabend in Daun. Die Schulen im Kreis sollen am Donnerstag geschlossen bleiben.

„Ich appelliere an die Bevölkerung, dass alle zuhause bleiben und sich schützen vor den Wassermassen“, sagte Gieseking. Der Katastrophenfall ermögliche die Unterstützung der Bundeswehr. Es würden auch Fahrzeuge benötigt, um nicht mehr passierbare Straßen zu überwinden. Der Schwerpunkt der Einsätze liege in der Rettung von Menschen. Die Einsatzkräfte könnten sich zunächst kaum um überschwemmte Keller kümmern. „Es gibt so viele Einsatzorte, dass wir Prioritäten setzen müssen.“