Am 23. Juni 2018 steckten zwölf Jungen und ihr Trainer in einer Höhle in Thailand fest. Erst nach 17 Tagen wurden sie gerettet. Das Unglück findet bis heute Beachtung.

Für zwölf thailändische Jungen sollte es ein unvergessliches Erlebnis in einer Tropfsteinhöhle werden – und das wurde es dann auch. Am 23. Juni 2018 wagte die Fußballmannschaft Moo Pah (Wildschweine) einen Ausflug in die Tham-Luang-Höhle. Die Jungen zwischen elf und 16 Jahren und ihr 25 Jahre alter Trainer machten sich auf den Weg in das Bergmassiv Doi Nang Non – samt Taschenlampen, Fußballschuhen und Rucksäcken, aber mit wenig Proviant. Der Beginn der Regenzeit stand kurz bevor. Deshalb sollte das Gang­system wie üblich demnächst wegen Überflutungsgefahr gesperrt werden.

Dann passierte es: Als die Jungen in der Höhle waren, setzte Starkregen ein, und das Wasser versperrte den Ausweg. Die zwölf Jungen und ihr Trainer versuchten, auf höher gelegenen Wegen nach draußen zu gelangen. Aber das Wasser stieg und stieg. Irgendwann konnten sie nicht mehr stehen. Sie waren gefangen in einer Luftkammer, zweieinhalb Kilometer vom Höhleneingang entfernt.

Das Unglück zog vor fünf Jahren überwältigende Aufmerksamkeit auf sich. ­Militärs, Taucher, Techniker, Höhlenspezialisten, Ärzte: Mehr als 1000 Helfer aus der ganzen Welt gaben ihr Bestes, um die Jungen und ihren Trainer zu retten. Am 2. Juli 2018 wurden sie gefunden, am 10. Juli wurde der letzte Junge gerettet. Insgesamt musste die Mannschaft 17 Tage in der Höhle ausharren. Viele sagen heute: Dass die Taucher alle lebend aus dieser feuchten Hölle bringen konnten, ist ein Wunder. Allerdings: Ein Retter kam ums Leben, Saman Gunam, Taucher der königlich-thailändischen Marine. Er wurde genauso wie die zwölf Jungen und der Trainer als Statue verewigt.

Politische Instrumentalisierung

Aufgrund der Dramatik bot das Unglück viel Potential zur Instrumentalisierung und Kommerzialisierung. Das thailändische Militär, das sich nach dem Putsch im Jahr 2014 und zwei zweifelhaften Wahlen an die Macht klammert, feierte die Retter und die Mannschaft als Nationalhelden. Die heroische Erzählung sollte dem Land, aus dem nur selten gute Nachrichten kommen, wieder Glanz und Stolz verleihen.

Ob die Jungen und ihr Trainer ihr Leid verarbeiten konnten, ist heute schwer zu sagen. Zunächst waren die Kinder, völlig abgemagert und schwach, in Quarantäne im Krankenhaus. Danach ging es für zwei Wochen in einen Tempel, wo sie sich gemäß buddhistischer Riten die Köpfe rasieren ließen. Darauf folgten Besuche bei der FIFA, bei Manchester United und in zahlreichen Talkshows.

Drei bis dato staatenlose Jungen sowie ihr Trainer durften sich nur wenige Monate nach dem Unglück über die thailändische Staats­angehörigkeit freuen. Der Trainer Ekapol Chanthawong gründete seine eigene Fußballakademie in Thailand. Sein Ziel: das Potential von Kindern aus ärmlichen Verhältnissen fördern. Er musste sich allerdings seitdem fragen lassen, warum er die Mannschaft in die Höhle führte, obwohl sich die Regen­zeit und die damit einhergehende Gefahr bereits angekündigt hatten.

Das Unglück schlug wieder zu

Auch seine ehemaligen Schützlinge ziehen weiter Aufmerksamkeit auf sich. Sie spielen zum Teil weiter Fußball und sind in den sozialen Netzwerken aktiv – einige haben mehr als 100.000 Follower auf Instagram. Adul Somon etwa studierte mit einem Stipendium in den USA und schloss im Juni seinen Master ab. Dem Kapitän des damaligen Teams, Duangpetch Promthep, gelang sogar die Aufnahme in eine britische Fußballakademie. Doch wieder schlug das Unglück zu: Der Siebzehnjährige, der auf eine Karriere als Profifußballer hoffte, stürzte im Februar im Wohnheim in Leicestershire und starb an seinen Kopfverletzungen.

Unterdessen geht die kommerzielle Ausschlachtung weiter. Im größten Tempel ihrer Heimatstadt wurde ein Museum zu Ehren der Fußballmannschaft eröffnet. Die Fußballer und ihre Eltern haben Exklusivverträge unterschrieben. Interviews sind dadurch eine Frage des Geldes. Die Rechte am Erlebten soll eine ­regierungsnahe Marketingfirma in Bangkok besitzen.

Auch ein Dokumentarfilm für Disney Plus, eine Amazon-Prime-Produktion, ein Buch und eine sechsteilige Miniserie auf Netflix halten die Erinnerung an das Drama unter Tage am Leben. Die Tham-Luang-Höhle ist ein Touristenmagnet geworden. Führungen durch die Höhle sind wieder erlaubt. Nur unweit davon befinden sich zahlreiche Restaurants und Souvenirshops. Mit Gebeten und Opfer­gaben gedachte Thailand am Montag bei einer buddhistischen Gedenkfeier der spektakulären Rettung. Trainer Ekapol Chanthawong dankte den Rettern „aus tiefstem Herzen“. Ohne sie, so sagte er, „hätten wir nicht überlebt“.