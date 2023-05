Mann fährt in Brownsville in Menschenmenge – sieben Tote

Im texanischen Brownsville ist ein Mann in eine Menschenmenge gefahren. Sieben Menschen sind zu Tode gekommen. Die Polizei hält einen Verdächtigen in Gewahrsam, die Hintergründe sind noch unklar.

An einer Bushaltestelle nahe einem Migrantenzentrum im texanischen Brownsville sind sieben Menschen zu Tode gekommen, als ein Mann in eine Menschenmenge fuhr. Bild: AP

In Brownsville im US-Bundesstaat Texas soll ein Mann in eine Menschenmenge gefahren sein und mindestens sieben Menschen getötet haben. Das berichteten internationale Medien am Sonntag übereinstimmend. Demnach ereignete sich der Vorfall in der Grenzstadt gegen 8:30 Uhr morgens (Ortszeit) an einer Bushaltestelle in der Nähe einer Unterkunft für Migranten, wie die Polizei angab.

Der verdächtige Mann befindet sich in Polizeigewahrsam. Zu den genaueren Hintergründen der Tat machten die Ermittler bisher keine Angaben.

Demnach ist es auch unklar, ob es sich um einen Unfall oder eine vorsätzliche Tat handelt. Sechs weitere Menschen würden mit Verletzungen im Krankenhaus behandelt, vermeldete die ABC.