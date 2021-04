Aktualisiert am

53 Seeleute an Bord

53 Seeleute an Bord :

53 Seeleute an Bord : Teile von vermisstem indonesischen U-Boot entdeckt

Seit Mittwoch galt die KRI Nanggala als vermisst. An Bord des Militär-U-Boots befanden sich 53 Seeleute. Am Samstag teilte die Marine mit, Teile des Bootes gefunden zu haben.

Die indonesische Marine hat Überreste des vor der Insel Bali verschwundenen Militär-U-Boots entdeckt. Darunter seien auch Gegenstände aus dem Inneren des U-Bootes gewesen, erklärte Marine-Chef Yudo Margono am Samstag. Ohne „Druck von außen“ oder einen "Schaden" an der Torpedo-Abschussvorrichtung hätten diese nicht nach außen gelangen können. Die Trümmer seien an jener Stelle gefunden worden, wo das U-Boot das letzte Mal abgetaucht sei.

Der Kontakt zu dem U-Boot war am Mittwochmorgen während einer Militärübung abgerissen, bei der Torpedos abgefeuert werden sollten. Die „KRI Nanggala 402“ hatte nach Militärangaben um Erlaubnis gebeten, tiefer abtauchen zu können.

Nach der Erteilung des entsprechenden Befehls ging der Kontakt verloren. Die Vereinigten Staaten unterstützten Indonesien bei der Suche nach dem seit Mittwoch vor Bali vermissten Militär-U-Boot mit 53 Seeleuten an Bord.

Laut Marine befindet sich die „KRI Nanggala-402“ vermutlich 600 bis 700 Meter unter Wasser. Experten schätzen, dass die Besatzung maximal 72 Stunden in dem U-Boot überleben kann.

Das U-Boot wurde Ende der 70er Jahre von dem Unternehmen Howaldtswerke-Deutsche Werft in Kiel gebaut. Eine Generalüberholung wurde 2012 in Südkorea abgeschlossen. Es ist eins von insgesamt fünf U-Booten der indonesischen Marine.