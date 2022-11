Unglück in Tansania : Flugzeug stürzt in den Viktoriasee

Im Westen von Tansania, am Viktoriasee, ist ein Flugzeug abgestürzt. Die 49 Passagiere und vier Crewmitglieder sollen unverletzt sein, sagte der lokale Polizeichef, William Mwampaghale. Nach lokalen Medienangaben soll schlechtes Wetter Turbulenzen ausgelöst haben, wodurch das Flugzeug in den See stürzte.

Auf Bildern in sozialen Medien war das Flugzeugwrack im See zu sehen. Die Landebahn von Bukoba, die die Maschine der tansanischen Fluggesellschaft Precision Air wohl schon ansteuerte, liegt unmittelbar am Viktoriasee, dem größten See Afrikas. Fischer kamen offenbar als Erste an die Unglücksstelle, um Passagiere aus dem Wrack zu retten.

Nach Behördenangaben waren auch Rettungskräfte vor Ort, um nach möglichen weiteren Opfern zu suchen. Das Seitenruder schaute noch aus dem Wasser heraus.

Das Flugzeug war von der tansanischen Wirtschaftsmetropole Daressalam nach Bukoba geflogen. Den ersten Flug hatte es vor rund zwölf Jahren absolviert, heißt es auf dem Flugzeugportal Aviation-Safety.net.