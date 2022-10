Südkorea : 120 Tote nach Gedränge bei Halloween-Feiern in Seoul

Dutzende Reanimationen, zahlreiche Verletzte und mehr als hundert Tote: In dem Ausgehviertel Itaewon in der koreanischen Hauptstadt kommt es während Halloween-Feierlichkeiten zu einer Tragödie.

Dutzende Personen haben beim Ansturm auf Halloween-Feierlichkeiten in Seoul einen Herzstillstand erlitten. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap in der Nacht zu Sonntag (Ortszeit) berichtete, kamen 120 Menschen ums Leben, 100 wurden verletzt. Die Rettungskräfte mussten zahlreiche Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen. Die Tragödie ereignete sich in Itaewon, einem beliebten Ausgehviertel in der südkoreanischen Hauptstadt. Zum Zeitpunkt des Unglücks waren laut Medienberichten etwa 100.000 Menschen in dem Stadtviertel.

Von offizieller Seite gibt es bislang keine Angabe über die Ursache der Tragödie. Es wird jedoch vermutet, dass eine große Menschenmenge versuchte, in eine kleine Gasse zu strömen und Menschen dabei zu Tode gequetscht wurden. Es waren die größten Halloween-Feierlichkeiten in der Stadt seit Beginn der Corona-Pandemie.

Auf der Plattform Twitter gibt es zahlreiche Fotos und Videos vom Abend in Bezirk Itaewon. Sie zeigen Menschenmassen, die sich durch die Gassen des Ausgehviertels schieben. Andere Aufnahmen zeigen, wie Dutzende Rettungskräfte versuchen, am Boden liegende Menschen wiederzubeleben. Ein Feuerwehrsprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP, mehr als 140 Krankenwagen seien zum Ort des Geschehens entsandt worden.

Mehr zum Thema 1/

Präsident Yoon Suk-yeol ordnete an, weiteres Notfallpersonal in die Region zu entsenden und Krankenhausbetten vorzubereiten. Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon, der derzeit auf Besuch in Europa ist, soll laut Yonhap seine sofortige Rückkehr angekündigt haben.