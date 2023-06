Die am Mittwochmorgen festgestellten Klopfgeräusche in der Nähe der „Titan“ können laut US-Küstenwache noch nicht zugeordnet werden. Die Zeit drängt. Nun gibt es weitere Unterstützung, auch ist das Suchgebiet ausgeweitet worden.

Die auf der Suche nach dem verschollenen Tauchboot „Titan“ von Suchtrupps festgestellten Unterwassergeräusche sind nach Angaben der US-Küstenwache unklaren Ursprungs. „Wir wissen nicht, was das ist“, sagte der Koordinator der US-Küstenwache für die Suchmission, Jamie Frederick, bei einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag in Boston. Ein kanadisches Aufklärungsflugzeug habe die Geräusche festgestellt – am Mittwochmorgen und einige am Dienstagabend. Die Daten seien unmittelbar mit Experten der US-Marine geteilt worden. Sie würden analysiert, aber es gebe noch keine eindeutigen Ergebnisse. Man werde die Gebiete weiter absuchen, vor allem in der Nähe der Geräusche. Außerdem sei der Suchbereich ausgeweitet worden und erstrecke sich nun über eine Tiefe von zweieinhalb Meilen, was etwa vier Kilometern entspricht. Das Schiffswrack der Titanic liegt in rund 3800 Metern Tiefe.

Ein von einem Flugzeug entdecktes Objekt auf der Meeresoberfläche steht wohl nicht im Zusammenhang mit dem vermissten Tauchboot. In einer Rettungsaktion auf dem Meer sei es nicht ungewöhnlich, Gegenstände zu finden, so Frederick. Dennoch hob er hervor, dass es sich weiterhin um eine Such- und Rettungsaktion handele. „Wir müssen optimistisch und hoffnungsvoll bleiben“, sagte Frederick. Auch ein französisches Team mit Ausrüstung auf dem neuesten Stand der Technik werde sich in Kürze der Rettungsmission anschließen.

Außer Experten der US-Marine arbeitet auch das gemeinnützige ozeanographische Forschungsinstitut Woods Hole Oceanographic Institution an der Entschlüsselung der Geräusche. Deren Direktor Carl Hartsfield erklärte, dass Naturgeräusche für das ungeschulte Ohr durchaus wie von Menschenhand gemacht klingen könnten, doch die ausgebildeten Experten seien in der Lage, dies zu unterscheiden. Aktuell seien jedoch viele Schiffe in dem Gebiet, die alle Lärm machten. „Aber das Team sucht im richtigen Gebiet“, so Hartsfield.

„Das ist ein unglaublich komplexes Gelände dort. Man darf nicht vergessen, dass es sich um die Wrackstelle der Titanic handelt – es gibt also eine Menge Metall und verschiedene Objekte im Wasser um diese Stelle herum“, hatte sich dazu am Mittwochmorgen schon der Chef der US-Küstenwache im Nordosten der USA, John Mauger, geäußert. Mögliche Lebenszeichen aus dem vermissten Tauchboot Titan hatten zuletzt Hoffnungen auf eine wundersame Rettung der fünfköpfigen Besatzung geschürt.

Bei der Suche drängt die Zeit: Nach Angaben des Betreibers Oceangate Expeditions hat die Titan ausreichend Sauerstoff an Bord, um fünf Personen über 96 Stunden zu versorgen. Der Kontakt zu dem Gefährt war am Sonntagmorgen (Ortszeit US-Ostküste) abgebrochen. Nach Schätzungen der Küstenwache reicht er damit bis Donnerstagmorgen. Es sei schwierig, die genaue verbleibende Zeit zu berechnen, sagte Mauger am Mittwoch der BBC: „Einer der Faktoren, die es schwierig machen, vorherzusagen, wie viel Sauerstoff noch übrig ist, ist, dass wir nicht wissen, wie hoch der Sauerstoffverbrauch pro Insasse des U-Boots ist.“

Auch bei der Suche nach MH370 gab es viele Geräusche

Auch der amerikanische Ozeanograf David Gallo äußerte sich zurückhaltend. Die Unterwassergeräusche erinnerten ihn an die vergebliche Suche nach der verschwundenen Passagiermaschine auf Flug MH370. „Hier ist ein wenig Vorsicht geboten, denn wenn Sie sich an das Malaysia-Airlines-Flugzeug erinnern, gab es alle möglichen Knall-, Piep- und Klopfgeräusche zu hören“, sagte Gallo dem US-Sender CNN am Mittwoch. „Es stellte sich immer als etwas anderes heraus.“

Die Boeing 777 der Malaysian Airlines war am 8. März 2014 unterwegs von Kuala Lumpur nach Peking. Um 1.21 Uhr verschwand sie von den Radarschirmen. Bis heute ist das Verschwinden von Flug MH370 eines der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte.