Feuerwehreinsatz : Stuttgarter Hauptbahnhof gesperrt

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht an Gleisen des Hauptbahnhofs in einem abgesperrten Bereich. Bild: dpa

Der Zugverkehr am Stuttgarter Hauptbahnhof wurde am Dienstagmorgen komplett eingestellt. Grund war ein Brand in einem Tunnel unterhalb der Gleise. Fernverkehrszüge werden umgeleitet.