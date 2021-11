Vor Abba-Tribute-Abend : Sturz in Konzerthaus von Uppsala – zwei Männer tot

In einem Konzerthaus in Schweden sollte eigentlich eine Hommage zur Würdigung von Abba präsentiert werden. Vorher stürzte aber ein Mann aus dem siebten Stock des Gebäudes auf zwei weitere Menschen.

Bei einem Sturz aus einem der oberen Stockwerke eines Konzerthauses in Schweden sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann im Alter von rund 80 Jahren sei mutmaßlich aus dem siebten Stock des Gebäudes in Uppsala gesprungen oder gefallen und vermutlich auf zwei weitere Menschen gestürzt, die sich wie viele andere am Dienstag im Foyer befunden hätten, teilte die zuständige Polizei am späten Abend mit.

Der Gestürzte sei noch vor Ort für tot erklärt worden. Eine der beiden getroffenen Personen – ein Mann um die 60 – sei später ebenfalls gestorben. Eine Frau etwa im selben Alter kam verletzt ins Krankenhaus. In Lebensgefahr schwebte sie nicht.

Zuvor hatten mehrere schwedische Medien über den Vorfall im Konzert- und Kongressbau UKK berichtet. Die Hintergründe blieben bis zum Mittwochmorgen unklar. Am Abend hatte dort eigentlich eine Hommage namens „Thank You For The Music“ zur Würdigung der Musik der beiden Abba-Mitglieder Benny Andersson und Björn Ulvaeus stattfinden sollen. Eine gute Dreiviertelstunde vor Beginn des Konzerts alarmierten Anrufer jedoch die Polizei, dass sich ein schwerwiegender Zwischenfall im Inneren des Konzerthauses ereignet habe.

Die Band Abba kündigte am Mittwoch auf Twitter an, nach den „tragischen Nachrichten“ mit der Veröffentlichung ihres Konzerttrailers bis Donnerstag zu warten. Nach fast vier Jahrzehnten ohne frische Musik bringt die schwedische Kultband am Freitag ihr neuntes Studioalbum „Voyage“ heraus.

Bei dem Zwischenfall bei dem Konzert hatten sich nach Polizeiangaben schätzungsweise 1000 Menschen für die Veranstaltung in dem Gebäude befunden. Mehrere von ihnen wurden als Zeugen befragt. Die Polizei teilte mit, sie habe derzeit keinen Grund zur Annahme, dass eine Straftat zu dem Sturz des Mannes geführt habe.

Der Veranstalter MTLive hatte noch am Abend auf Facebook geschrieben, dass das Konzert kurzfristig abgesagt werden müsse. Es habe sich ein furchtbarer Vorfall im UKK ereignet. „Was wir wissen, ist, dass jemand hoch oben in der Arena gesprungen/gefallen ist und im Fallen andere Leute getroffen hat.“ Die Polizei habe das Haus evakuiert, alle befänden sich in Schock. Uppsala liegt rund 60 Kilometer nördlich von Stockholm.