Sturm „Ylenia“ und die Wälder : „Ich warne jeden davor, in den nächsten Tagen einen Wald zu betreten“

Herr Merker, wie gefährlich sind die gegenwärtigen Stürme für die Wälder?

Bäume sind gegen starken Wind eigentlich durch ihre Flexibilität gut gewappnet. Wir Förster werden erst ab Geschwindigkeiten von 120 Kilometern in der Stunde hellhörig. Richtig gefährlich wird es ab 150 Kilometern in der Stunde – und diese Geschwindigkeiten haben wir jetzt an manchen Orten.

Woran bemisst sich sonst noch, wie gefährlich ein Sturm letztendlich für Bäume ist?

Ein gleichmäßiger, starker Wind ist weniger gefährlich als viele Böen, die nach und nach die Wurzeln lösen. Besonders kritisch wird es, wenn der Baum und sein Wurzelteller nach einer Böe schon schräg stehen und dann gleich die nächste Böe folgt. Erschwerend kommt gegenwärtig hinzu, dass der Boden sehr feucht und weich ist. Gegen einen Wintersturm sind die Bäume besser geschützt, wenn der Boden gefroren ist. Die Gefahr durch einen Orkan hängt also von mehreren Faktoren ab.

Sind alle Baumarten gleich gefährdet?

Grundsätzlich kann ein Sturm für alle Baumarten gefährlich werden. Bei Winterstürmen haben Laubbäume den Vorteil, dass sie dem Wind weniger Angriffsflächen bieten als Nadelbäume, die volles Nadelkleid haben, eventuell sogar noch mit Nassschnee darauf.

Auf was müssen Bürger achten?

Ich warne jeden Bürger davor, in den nächsten Tagen einen Wald zu betreten! Und die Gefahr ist nicht vorüber, wenn der Sturm endet. Wenn die Wurzeln gelockert wurden, kann ein Baum auch noch Tage später umfallen. Es kann auch Äste geben, die bereits gebrochen sind, aber sich erst später lösen und dann herabfallen. Ich habe selbst schon erlebt, wie zwei Tage nach einem Sturm noch eine halbe Krone aus dem Baum fiel. Wir haben aber nach den vergangenen Sommern auch zahlreiche Wälder, in denen abgestorbene Bäume stehen, deren Wurzeln keinen großen Halt mehr geben und deren Holz brüchig ist. Dort ist die Gefahr wirklich höllisch und ich kann nur warnen: An solchen Stellen herrscht noch tagelang Lebensgefahr.

Können Sie schon abschätzen, ob die Schäden in den Wäldern ähnliche Ausmaße wie beim verheerenden Sturm Kyrill im Jahr 2007 annehmen?

Für die höheren Gebirgslagen wie im Harz sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 170 Kilometern in der Stunde angekündigt. Das bereitet uns schon Sorgen. Aber weil die Schäden eines Sturmes wie beschrieben von mehreren Faktoren abhängen, ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh für eine Beurteilung, zumal ja am Samstag noch das Sturmtief „Zeynep“ angekündigt ist, das noch stärker sein könnte. Und ebenso wie für die Bürger gilt auch für uns Forstleute, dass wir derzeit nicht in den Wald gehen, weil es viel zu gefährlich ist. Ich vermute, dass wir erst in der kommenden Woche wissen, wie groß die Schäden sind.