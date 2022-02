Sturmtief „Ylenia“ : Autofahrer in Niedersachsen von umstürzendem Baum erschlagen

Die Schäden durch das Sturmtief „Ylenia“ haben sich bis zum Donnerstagmittag zunächst in Grenzen gehalten. Vereinzelt fielen Bäume auf Häuser und beschädigten diese. Auch Dächer wurden durch den Wind beschädigt und teils abgedeckt. Ein Todesopfer gibt es im niedersächsischen Landkreis Uelzen zu beklagen, wo nahe Bad Bevensen ein Mann in seinem Wagen von einer umstürzenden Eiche erschlagen wurde.

Im Norden und Westen Deutschlands wurden zudem Straßen durch umgestürzte Bäume blockiert, die von den Einsatzkräften der Feuerwehr freigeräumt werden mussten. Auf der A 29 bei Oldenburg wurde ein Lastwagen auf der Huntebrücke von einer Böe erfasst und kippte um; die Brücke wurde in Richtung Wilhelmshaven gesperrt. Auch im Flugverkehr gab es einige Ausfälle.

Im Bahnverkehr gab es starke Einschränkungen in weiten Teilen Norddeutschlands. Nachdem viele private Bahnbetreiber bereits am Mittwochabend ihre Fahrten eingestellt hatten, stellte die Deutsche Bahn ab dem Donnerstagmorgen auch den Fernverkehr im Norden bis zum Mittag ein und kämpfte auch im Regionalverkehr mit starken Behinderungen. An vielen Stellen wurden die Oberleitungen durch umgestürzte Bäume beschädigt. Die Einschränkungen im Bahnverkehr dürften sich noch bis zum Samstag hinziehen; die Deutsche Bahn bietet für bereits gekaufte Tickets spätere Nutzungen und kostenfreie Stornierungen an.

Auf stürmischer Fahrt über die Elbe zerschlug eine große Welle die Frontscheiben einer Hamburger Hafenfähre zerschlagen. Es sei offenbar niemand an Bord ernsthaft verletzt worden, sagte der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Hadag, Tobias Haack. Nach dpa-Informationen gab es jedoch einen leicht verletzten Passagier. Alle Passagiere seien am Anleger zu Fuß von Bord gegangen, sagte Haack. Die Hadag versuche, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. „Es war ein Zwischenfall, den wir so noch nie hatten.“ Die Scheiben sollten eigentlich „seeschlagfest“ sein.

Auch die Schulen blieben wegen Ylenia an vielen Orten geschlossen. Die nordrhein-westfälische Landesregierung ließ den Unterricht am Donnerstag im ganzen Bundesland ausfallen, in Niedersachsen entschieden sich viele Landkreise ebenfalls dafür, die Schulen geschlossen zu halten. Auch viele weitere Einrichtungen blieben geschlossen.

Im Landesinneren erreichte das Sturmtief Ylenia in den nördlichen Mittelgebirgen sehr hohe Windgeschwindigkeiten, auf dem Brocken im Harz wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kurz nach Mitternacht 156 Kilometer in der Stunde gemessen. Mehrere Straßen im Harz mussten gesperrt werden. Die Höhe der Schäden in den Wäldern waren am Donnerstagvormittag zunächst nicht abzusehen.

Michael Rudolph von den Niedersächsischen Landesforsten in der Harzregion sagte der F.A.Z., auch die Forstleute hätten die klare Anweisung, die Wälder wegen der Gefahrenlage nicht zu betreten. Ob es zu ähnlichen Schäden in den Wäldern wie beim verheerenden Orkan Kyrill im Jahr 2007 kommt, könne man noch nicht absehen. Entscheidend sei dafür auch weniger die Dauer des Sturms, sondern vor allem die Abfolge der Böen. „Das Problem ist, wenn sich der Baum noch nicht wieder richtig aufgerichtet hat und dann schon die nächste Böe folgt“, erklärte Rudolph.

Ungünstig auf die Standkraft der Bäume könne sich auch der nasse Boden auswirken. Zudem seien die Bäume noch durch die Hitzesommer und die Borkenkäferplage der vergangenen Jahre geschwächt. Im Harz habe man es daher inzwischen mit aufgelichteten und zerzausten Wäldern zu tun, in denen die einzelnen Bäume auch nicht mehr durch den Baumbestand rundum vor Wind geschützt werden. Gegenüber diesen gewaltigen Schäden dürften die gegenwärtige Stürme kaum mehr ins Gewicht fallen, sagte Rudolph. Die Forstleute im Harz sähen die Ereignisse daher inzwischen „fatalistisch“.

Nachdem der Sturm am Donnerstagmorgen zunächst an Kraft verlor, wurden am Donnerstagmittag wieder steigende Windgeschwindigkeiten erwartet. Ab Freitagmittag folgt auf das Tief „Ylenia“ zudem mit „Zeynep“ sogleich der nächste Sturm, der abermals hauptsächlich den Norden Deutschlands treffen soll und womöglich noch stärker als „Ylenia“ wird. Der genaue Verlauf des sogenannten Schnellläufers ist für Metereologen allerdings schwer vorherzusehen.