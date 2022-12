Arktischer Sturm in den USA : Nur dem Weihnachtsmann macht die Kälte nichts aus

Weiße Weihnacht in der Extremversion: Der Sturm „Elliott“ hat Teile der USA weiter mit Temperaturen bis zu Minus 40 Grad im Griff. Mehr als 20 Menschen starben, im Staat New York rückt die Nationalgarde aus.

In weiten Teilen der USA erleben die Menschen das Weihnachtsfest in außergewöhnlicher Kälte. Extreme Minustemperaturen, Eiswind und heftige Schneefälle führten vielerorts zu Stromausfällen und forderten bereits mehrere Todesopfer. Nach Angaben der Webseite PowerOutage waren am Samstag zeitweise mehr als 1,6 Millionen Haushalte ohne Strom, die meisten von ihnen an der Ostküste der USA. In einigen Landesteilen wurden bis zu Minus 40 Grad gemessen.

An Heiligabend schrieb der amerikanische Wetterdienst auf Twitter, der Weihnachtsmann werde vor allem in den östlichen zwei Dritteln des Landes mit eisigen Temperaturen konfrontiert sein. „Zum Glück kommt er vom Nordpol und ist an dieses Wetter gewöhnt“, hieß es weiter in der weihnachtliche Mitteilung. Im Südwesten und an der der Westküste werde er hingegen etwas wärmere Temperaturen erleben.

Für manche hatte der arktische Sturm „Elliott“ aber sehr ernste Folgen: Der Sender NBC berichtete unter Berufung auf örtliche Behörden von mindestens 23 Todesopfern. Im Bundesstaat Michigan war demnach am Freitagmorgen eine 82 Jahre alte Frau tot vor einer Einrichtung für betreutes Wohnen aufgefunden worden. Ein Schneepflugfahrer, der den Parkplatz der Einrichtung räumte, entdeckte die Frau im Schnee, wie NBC unter Berufung auf die örtliche Polizei berichtete. Sie starb später im Krankenhaus.

Wetterbedingte Todesfälle gingen aber in den meisten Fällen auf Verkehrsunfälle auf spiegelglatten oder verschneiten Straßen zurück. Auch andere Sender berichteten von einer zweistelligen Zahl an Todesopfern.

Im schwer getroffenen Bundesstaat New York entsandte Gouverneurin Kathy Hochul die Nationalgarde nach Erie County und in die Hauptstadt Buffalo. Dort sind nach Angaben der Behörden die Rettungsdienste angesichts des extremen Schneesturms praktisch zusammengebrochen. „Es gibt wahrscheinlich immer noch Hunderte von Menschen, die in ihren Fahrzeugen festsitzen“, sagte Mark Poloncarz von der Erie-Landkreisverwaltung am Samstag. Ihm zufolge wurde die Nationalgarde „direkt in die Stadt Buffalo geschickt“, um Menschen in lebensbedrohlichen Situationen zu helfen.

Millionen Reisende saßen auf dem Weg zu ihren Familien an Flughäfen fest, darunter in Atlanta, Chicago, Denver, Detroit und New York. Der Wintersturm hatte nach Angaben der Webseite Flightaware bereits am Samstag zur Streichung von 2300 US-Flügen und zur Verspätung von 5300 weiteren Flügen geführt.

US-Verkehrsminister Pete Buttigieg schrieb jedoch am Samstag im Onlinedienst Twitter, dass „die extremsten Störungen hinter uns liegen, da sich der Betrieb der Fluggesellschaften und Flughäfen allmählich erholt“.

Reisen kann gefährlich sein

Der US-Wetterdienst rief Reisende am Weihnachtswochenende zu äußerster Vorsicht auf und warnte vor sogenannten Whiteout-Bedingungen, also stark eingeschränkter Sicht und Orientierung durch den Schnee. Reisen unter diesen Bedingungen seien „extrem gefährlich und zeitweise unmöglich“, hieß es. Zudem wurde vor den niedrigen Temperaturen gewarnt. Bereits wenige Minuten in der Kälte könnten zu Erfrierungen führen, hieß es.

US-Medien sahen unter Berufung auf Wetterexperten mancherorts die Voraussetzungen eines sogenannten „Bombenzyklons“ erfüllt: Das ist ein Wetterphänomen, bei dem der Luftdruck innerhalb kurzer Zeit extrem abfällt, und der die Wucht des Sturms verstärkt.