Peking betroffen : Stärkster Sandsturm seit Jahren fegt über Nordchina

Aktualisiert am

Die Behörden in Peking haben „gelben Alarm“ ausgerufen. Die Luftwerte in der chinesischen Hauptstadt erreichen wegen des stärksten Sandsturms seit zehn Jahren gefährliche Werte.

Die Behörden in Peking warnten vor stark eingeschränkter Sicht. Bild: dpa

Über den Norden Chinas ist der stärkste Sandsturm seit zehn Jahren gefegt. Die Behörden in Peking riefen am Montag deshalb einen „gelben Alarm“ aus und warnten vor stark eingeschränkter Sicht. Die Luftwerte in der Hauptstadt erreichten „gefährliche“ Werte. Die Pekinger Flughäfen mussten nach Angaben chinesischer Medien mehr als 400 Flüge streichen.

Das chinesische Wetteramt ging davon aus, dass zwölf Provinzen von dem Sturm betroffen sein werden oder bereits getroffen wurden. Es handele sich demnach sowohl um den stärksten Sandsturm seit zehn Jahren als auch den mit der größten Ausdehnung.

Das Frühjahr ist in Nordchina Sandsturm-Saison. Kräftige Winde tragen Sand und feinen Staub aus der Wüste Gobi und der Mongolei in die ohnehin oft stark versmogten und dicht besiedelten Industrieregionen.