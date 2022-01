Silvester-Unglücke : Tote und Verletzte bei Explosionen von Feuerwerkskörpern

Aktualisiert am

Auf einem Sprengplatz wird ein Karton voller Pyrotechnik aus dem Ausland kontrolliert gesprengt. (Archivbild) Bild: dpa

Bei der Explosion eines vermutlich selbst gebauten Böllers in Hennef ist ein Mann ums Leben gekommen. Auch in Österreich gibt es einen Todesfall. In Berlin wurden bei der Explosion von illegalem Feuerwerk zwölf Menschen verletzt.