Seilbahnunglück in Stresa : Warum funktionierte das Notbremssystem nicht?

Rettungskräfte nahe des Wracks in Stresa am Sonntag Bild: AP

Die Untersuchungen zur Ursache des Seilbahnunglücks in Stresa am Lago Maggiore mit 14 Toten konzentrieren sich auf das Notbremssystem. Es hatte bei der Katastrophe am Pfingstsonntag versagt oder war womöglich deaktiviert. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Verbania in der Region Piemont hat Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung aufgenommen. Im Turiner Regina-Margherita-Krankenhaus teilten die Ärzte am Dienstagmittag mit, dass sich der Zustand des schwerverletzten fünf Jahre alte Jungen, der als einziger das Unglück überlebt hatte, weiter gebessert habe.

Die Ermittler stützten sich bei ihren Untersuchungen der Unglücksursache am Dienstag neben Zeugenbefragungen vor allem auf die Aufnahmen der Überwachungskameras an der Bergstation Mottarone. Wie italienische Medien berichteten, befand sich die mit 15 Personen besetzte Kabine in bereits verlangsamter Fahrt kaum fünf Meter von der Einfahrt in die Bergstation entfernt. Auf den Videoaufnahmen sei ein lauter Knall zu hören, der offenkundig vom Riss des Zugseils herrührte. Der Angestellte des Seilbahnunternehmens, der die Absperrung zum Aus- und Einsteigebereich habe öffnen wollen, sei erkennbar zusammengezuckt und zurückgewichen. Dann habe sich die Gondel mit wachsender Geschwindigkeit talwärts bewegt und sei rasch aus dem Sichtbereich der Kameras verschwunden. Nach rund 150 Metern rasender Fahrt war die offensichtlich stark schaukelnde Kabinengondel ungebremst auf einen Pfeiler der Seilbahnanlage geprallt und aus dem Tragseil gesprungen. Daraufhin stürzte die Gondel zu Boden, überschlug sich mehrfach und prallte schließlich gegen einen Baum.

Die Ermittler, zu denen auch Fachleute des Verkehrsministeriums gehören, wollen herausfinden, warum das Notbremsensystem bei der Unglückskabine nicht funktionierte, während es die im regulären Gegenverkehr talwärts fahrende Kabine rund 150 Meter vor der Mittelstation der Seilbahn wie vorgesehen zum Halten brachte. Laut vorgebrachter Hypothesen griffen die Bremsen wegen eines technischen Fehlers nicht oder waren womöglich durch eine eigens angebrachte Vorrichtung deaktiviert. Demnach könnte menschliches Versagen als Ursache des Unglücks in Frage kommen.

Die Fünfjahresrevision wäre im August fällig gewesen

Das Unternehmen Leitner aus Sterzing in Südtirol, das in aller Welt Seilbahnen baut und betreibt, veröffentlichte am Dienstag die Liste der seit November an der Anlage in Stresa vorgenommenen Wartungen. Leitner war seit der im Jahr 2016 abgeschlossenen Modernisierung der 1970 in Betrieb genommenen Bahn für die regelmäßige Wartung der Anlage verantwortlich. Danach gab es seit November in Stresa sechs Wartungen durch Leitner, alle seien entsprechend den gesetzlichen Vorschriften erfolgt. Für die täglichen Kontrollen sei aber der örtliche Seilbahnbetreiber Ferrovie del Mottarone zuständig. Von Ende März bis Anfang April sei die Fünfjahresrevision erfolgt, die planmäßig erst im August 2021 fällig gewesen wäre. Die jährliche magnetinduktive Kontrolle der Zugseile und aller Seile der Anlage sei im November 2020 erfolgt: An den Seilen seien keine Schäden festgestellt worden. Zuletzt sei Anfang Mai die hydraulische Bremsanlage gewartet und kontrolliert worden. Medien berichteten, zwischen der Betreibergesellschaft der Seilbahn und dem Wartungsunternehmen Leitner bestünden über gegenseitige Kapitalbeteiligungen weit engere geschäftliche Beziehungen als in der Branche üblich. Nach Presseberichten war die im Auftrag der Gemeinde Stresa von dem Privatunternehmen betriebene Seilbahn hochprofitabel.

In Turin berichteten die Ärzte des fünf Jahre alten Jungen, die bildgebenden Untersuchungen hätten keine Hinweise auf bleibende Verletzungen des Gehirns oder des zentralen Nervensystems ergeben. Der aus Israel stammende Junge sollte noch am Dienstagnachmittag aus dem künstlichen Koma geholt werden. Die Ärzte zeigten sich angesichts der erfolgreich verlaufenen fünfstündigen Operation mehrerer Frakturen an den Beinen verhalten optimistisch über die Heilungsaussichten des Jungen. Bei dem Unglück am Sonntag waren die Eltern des Jungen, die Großeltern mütterlicherseits sowie sein zwei Jahre alter Bruder ums Leben gekommen.