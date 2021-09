Nach Seilbahn-Unglück : Eitan bleibt vorerst in Israel

Der Sorgerechtsstreit um den einzigen Überlebenden des Seilbahnunglücks am Lago Maggiore dauert an, es wird sogar wegen Entführung ermittelt. Nun hat ein Familiengericht in Tel Aviv eine vorläufige Entscheidung getroffen.

Der Sorgerechtsstreit um Eitan B. geht in die nächste Runde. Der sechs Jahre alte Junge ist der einzige Überlebende des Seilbahnunglücks vom Pfingstsonntag am Lago Maggiore mit 14 Toten. Ein Familiengericht in Tel Aviv entschied am Donnerstag nach der Anhörung von Vertretern der beiden zerstrittenen Familienzweige des Waisen, dass Eitan zunächst bis zum 8. Oktober in Israel bleiben soll. Dann soll die Verhandlung vor dem Familiengericht fortgesetzt werden.

Der Junge war am 11. September von seinem Großvater mütterlicherseits von Pavia in Norditalien nach Tel Aviv gebracht worden. Die Verwandten des Jungen in Italien um dessen Tante väterlicherseits Aya B. werfen dem Großvater Shmulik P. vor, Eitan nach Israel entführt zu haben. Der in Israel lebende Großvater hatte während eines Aufenthalts in Italien mit Aya B. vereinbart, Eitan nach einem Tagesausflug wieder nach Pavia zurückzubringen. Stattdessen ließ er sich mit dem Auto nach Lugano in die Schweiz fahren, um von dort gemeinsam mit Eitan in einem Privatflugzeug nach Tel Aviv zu fliegen.

Eitan hatte beim Absturz der Seilbahngondel nach dem Riss des Zugseils vom 23. Mai seinen Vater, seine Mutter, seinen zwei Jahre alten Bruder sowie seine Urgroßeltern mütterlicherseits verloren. Der Junge wurde bei dem Unglück schwer verletzt. Seit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus am 10. Juni hatte Eitan bei der Schwester seines umgekommenen Vaters in Norditalien gelebt. Eitans Tante väterlicherseits Aya und deren Ehemann Ore B. haben selbst Kinder, die etwa so alt sind wie Eitan.

Ein Familienrichter in Pavia hatte das Sorgerecht für Eitan Aya B. ereilt. Eitans Großeltern mütterlicherseits Shmulik und Esther P. fechten diese Entscheidung an. Shmulik P. sagte nach seiner Heimkehr nach Israel, er habe das Vertrauen in die italienischen Behörden verloren und sich deshalb entschlossen, Eitan auf eigenen Faust nach Tel Aviv zu bringen. Shmulik P. war noch im Besitz des Passes seines Enkels, obwohl er diesen gemäß Beschluss des Gerichts in Pavia hätte abgeben müssen. Die Staatsanwaltschaft von Pavia ermittelt gegen Shmulik P. wegen Entführung.

Zu dem Gerichtstermin war Aya B. nach Tel Aviv gereist. Außer ihr und Eitans Großvater Shmulik P. waren zu der Anhörung des Gerichts am Donnerstag keine weiteren Verwandten des Jungen zugelassen. Aus Justizkreisen hieß es nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur, Eitan werde bis zum nächsten Gerichtstermin die Hälfte der Zeit bei den in Israel lebenden Verwandten mütterlicherseits verbringen, die andere Hälfte bei der aus Italien angereisten Tante Aya B. und deren Ehemann Ore.

Ore B. hatte gegenüber italienischen Medien den Verdacht geäußert, bei dem Sorgerechtsstreit gehe es auch um das erhebliche Erbe der am 23. Mai ebenfalls verstorbenen Urgroßeltern Eitans mütterlicherseits. Shmulik P. wies die Anschuldigungen zurück und versicherte, sein Enkel sei in Italien als Geisel festgehalten worden. Um eine Lösung des Streits bemühen sich auch die diplomatischen Vertreter der beiden Staaten.