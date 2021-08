Seelsorge nach der Flut : „Es geht nicht nur ums Aufräumen der Häuser“

Melanie Hinze sorgt sich um Menschen in schweren Lebenssituationen. Vor allem, wenn sie einen geliebten Menschen verloren haben und trauern. Seit vielen Jahren leitet die ausgebildete Trauerbegleiterin bei den Johannitern Rhein-Main das Projekt Lacrima, das trauernden Kindern und Jugendlichen zusammen mit ihren Familien einen Raum gibt, um ihre Erfahrungen und Gefühle mit anderen zu teilen. Jetzt war Hinze das erste Mal bei einem Katastrophenereignis im Einsatz. In Dernau im Ahrtal hat sie den von der Flut betroffenen Menschen geholfen.

Frau Hinze, Sie waren eine Woche in Dernau. Relativ kurz nach Ihrer Ankunft haben Sie für Lichtblicke gesorgt. Wie haben Sie das gemacht?

Wir haben überall im Ort unsere bunten Traumfänger aufgehängt. Auf dem Friedhof, in den Straßen und vor den halb weggespülten Häusern. Darüber haben sich die Menschen total gefreut. Ein Mann hat geweint. Mir war wichtig, dass die Anwohner wieder Farbtupfer in ihrem Leben sehen.

Konnten Sie den Menschen, die teils zusehen mussten, wie Verwandte oder Freunde in den Wasserfluten verschwanden, in diesem Chaos jetzt schon seelsorgerisch helfen?

Für eine seelsorgerische Betreuung im üblichen Sinne ist es viel zu früh. Es gab und gibt noch viel zu viel zu tun. Doch haben die Menschen das Gefühl, dass sie langsam reden wollen und müssen. Als ich da war, habe ich Gespräche zwischen Tür und Angel geführt: Mit Menschen, die vor dem Soforthilfebus der Johanniter anstanden oder sich auf dem Hof der Grundschule, die als Hilfs- und Spendenzentrum diente, ihr Essen abholten. Es ist gut und wichtig, dass diese Gespräche jetzt stattfinden. Ich habe eine Familie getroffen, die stundenlang zusehen musste, wie sich eine Freundin mit ihrem Kind im Wasser an einen Baum geklammert hat. Sie konnten einfach nichts machen. Beide haben Glück gehabt und überlebt.

Wie ging es den Kindern?

Eigentlich war ich als Ansprechpartnerin für die Kinder dorthin gekommen. Doch für die wurden ganz spontan Ferienspiele organisiert. Einen Tag lang hat etwa ein Bauer seinen Ponyhof für die Kinder zur Verfügung gestellt. Dann gab es noch eine Spielbetreuung, die die Kinder- und Jugendhilfe Koblenz veranstaltet hat. Die größeren Kinder und die Teenies haben auch eifrig bei den Aufräumarbeiten mitgeholfen, sind in ihren gespendeten Arbeitshosen durch die Gegend geflitzt und haben Putz von den Wänden geschlagen.

Die Kinder hatten also keinen so großen Redebedarf?

Es ging vielmehr darum, dass wir in der Spielbetreuung darauf geachtet haben, was die Kinder erzählen und wie es ihnen geht. Gleichzeitig habe ich viel mit Eltern geredet, die auf mich zukamen, als ich da war. Sie brauchten meine Beratung für den Umgang mit ihren Kindern in dieser Krisensituation. Um sich darauf vorzubereiten, was da noch kommen kann und um rechtzeitig bestimmte Signale zu erkennen. Beispielsweise wenn ein Kind regressiert – also in alte Verhaltensmuster der früheren Kindheitsjahre zurückfällt. Sie haben mich auch gefragt, wie sie mit ihren eigenen Verlustängsten, aber auch mit denen ihrer Kinder umgehen können. Auch die Helfer hatten großen Redebedarf. Oft erst spätabends nach ihrem Einsatz, wenn man erschöpft und müde zusammensaß.

Von den Johannitern waren Sie mit einem Team von 25 Kollegen vor Ort. Es gibt noch viel zu tun, sagen Sie. Wo fingen die Menschen mit dem Aufräumen an, was war ihnen wichtig?

Es geht nicht nur ums Aufräumen der Häuser. Für die Menschen hier war beispielsweise ganz wichtig, dass in der ersten Woche nach der Flut ein Glockenbauer kam, um die Glocken ihrer Kirche wieder zu reparieren. Wenn die Glocken läuteten, war das für die Menschen hier, die teils alles verloren haben, ein Gefühl von Heimat. Auch der Friedhof wurde schon vom Schlamm, der hart wie Beton auf den Gräbern eingetrocknet war, befreit. Landwirte der Region waren dorthin gekommen, um mit Baggern und Schaufeln den Schlamm wegzuräumen. Zuletzt wurde jeder einzelne Grabstein abgewischt. Auf ihnen stehen jetzt Kerzen, die jeden Abend angezündet werden. Für alle: für die bereits Verstorbenen und für die Flutopfer. An einem Tag haben wir mit Hilfe der örtlichen Feuerwehr und Landwirte, die seit drei Wochen als Helfer vor Ort waren, ein großes Wasserbecken auf dem Friedhof aufgestellt. Wir haben schöne bunte Schwimmkerzen angezündet und sie ins Wasser gesetzt, um der Toten zu gedenken. Ein Pfarrer aus der Notfallseelsorge hat eine Andacht gehalten.