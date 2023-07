Sechs Tote nach einem Brand in Seniorenheim in Mailand

81 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, zwei von ihnen in sehr ernstem Zustand. Der Feuerwehreinsatz dauerte demnach am Morgen zunächst noch an. Die Ursache war zunächst nicht bekannt.

Ein Brand in einem Seniorenheim im Süden Mailands hat in der Nacht zum Freitag mindestens sechs Menschenleben gefordert. Weitere 81 Menschen wurden mit zum Teil schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, berichteten italienische Medien am Freitagmorgen. Es wurde befürchtet, dass weitere Bewohner des Heimes ihren Verletzungen erliegen könnten.

Der Einsatz Dutzender Feuerwehrleute dauerte bis in die Morgenstunden. Mailands Bürgermeister Beppe Sala besuchte am Morgen das Seniorenheim in der Via dei Cinquecento und sprach von einer „erschreckenden Bilanz“ des Unglücks. Dank des raschen Einsatzes der Rettungskräfte habe eine aber eine noch schlimmere Katastrophe verhindert werden können, sagte Sala. Eine Angestellte hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Opfer starben teilweise an Rauchvergiftung

Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer gegen 1.20 Uhr in einem Zimmer im ersten Stock des Gebäudes aus, wo die beiden Bewohnerinnen im Alter von 69 und 87 Jahren verbrannten. Die vier weiteren Opfer – drei Frauen im Alter zwischen 75 und 85 Jahren und ein 73 Jahre alter Mann – starben an Rauchvergiftung in ihren Räumen in der ersten Etage des dreistöckigen Gebäudes.

Die Flammen griffen nicht auf andere Zimmer über, es kam in den benachbarten Räumen aber zu starker Rauchentwicklung. Nach Angaben der Rettungskräfte befanden sich am Montagmorgen zwei Personen in kritischem Zustand. Weitere 14 Bewohner des Heims waren mit schweren Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden, bei den übrigen Personen wurden leichte Verletzungen und Vergiftungserscheinungen diagnostiziert.

Das Seniorenheim gehört der Stadt Mailand und wird von dem privaten Täger „Proges“ betrieben, der in elf der zwanzig Regionen Italiens insgesamt rund 300 Pflegeeinrichtungen betreibt.

Das von dem Brand betroffene Gebäude wurde 1920 errichtet und wird seit 1955 als Senioren- und Pflegeheim genutzt. Es verfügt über insgesamt 210 Betten für die Betreuung von Senioren verschiedener Pflegestufen sowie über eine eigene Abteilung für Alzheimerpatienten.