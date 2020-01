Mindestens 19 Tote : Schweres Erdbeben erschüttert die Türkei

Ein Erdbeben der Stärke 6,5 hat die Provinz Elazig in der Osttürkei erschüttert und mindestens 19 Menschen das Leben gekostet. Diese Angabe meldete sowohl Gesundheitsminister Fahrettin Koca über Twitter als auch auch die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu in der Nacht auf Samstag. Andere Medien wie der Staatssender TRT berichteten unter Berufung auf Behörden zudem von weit mehr als 500 Verletzten und rund 30 Menschen, die unter Trümmern von eingestürzten Gebäuden verschüttet liegen sollen. Örtliche Medien zeigten Bilder von in sich zusammengerutschten Häusern.

Das Zentrum des Bebens, das sich um 20.55 Uhr Ortszeit ereignete, habe im Bezirk Sivrice gelegen. Es habe zudem 30 Nachbeben gegeben; mehr als 400 Rettungsteams seien auf dem Weg in die Region.

Die 4000-Einwohnerort Sivrice liegt südlich der Stadt Elazig an einem See und ist eines der beliebtesten Touristenziele in der Region. Das Beben war in mehreren Teilen des Ostens der Türkei nahe der Grenzen zum Irak und Syrien zu spüren.

Der 68 Jahre alten Zekeriya Gunes aus der Stadt Elazig berichtete gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, ein Haus in seiner Straße sei eingestürzt. „Jeder ist draußen, es war sehr stark, sehr furchteinflößend.“ Eine 39 Jahre alte Frau sagte, sie sei in Panik geraten und habe nicht gewusst, ob sie raus in die Kälte gehen oder drinnen bleiben solle. „Es dauerte ziemlich lange, vielleicht 30 Sekunden.“

Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte laut Anadolu, es würden alle Maßnahmen getroffen, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. In einem Tweet wünschte er den Verletzten schnelle Heilung und den Toten die Gnade Gottes. Außerdem habe er mehrere Minister in die Region entsandt, darunter Gesundheitsminister Fahrettin Koca und Innenminister Süleyman Soylu.

Aus dem Verteidigungsministerium hieß es, es seien Krisenstellen eingerichtet worden, um Such- und Rettungsmissionen zu unterstützen. Die Katastrophenschutzbehörde Afad meldete, sie habe Hunderte Helfer sowie Zelte, Betten und Decken in die Region geschickt.

Die Türkei ist besonders erdbebengefährdet. Eines der tödlichsten Beben war eines der Stärke 7,6 im Jahr 1999. Das Epizentrum lag damals in Gölcük südöstlich von Istanbul. Es gab zehntausende Verletzte und Tote.