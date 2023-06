Dieser Hochzeitsbesuch endet in einem Albtraum: 300 Gäste wollten am frühen Montagmorgen mit einem Boot nach Hause fahren. Doch dann kentert das Schiff – mindestens 150 Menschen sterben.

In Zentralnigeria ist es zu einem schweren Bootsunglück auf dem Niger gekommen. Wie die nigerianische Polizei am Dienstag bestätigte, ereignete sich das Unglück bereits am Montag in den Morgenstunden. Laut Medienberichten sollen sich rund 300 Passagiere auf dem Schiff befunden haben, unter ihnen Gäste einer Hochzeit sowie viele Kinder. Zunächst teilte die Polizei keine Informationen über Tote oder Verletzte mit und verwies auf die noch andauernden Rettungsmaßnahmen.

Mehrere Augenzeugen berichteten jedoch von vielen Todesopfern. Umar Bologi, der traditionelle Anführer der in der Region ansässigen Volksgruppe der Nupe, sagte der BBC am Dienstag, dass bei dem Unglück mindestens 150 Menschen ums Leben gekommen sein sollen.

Über den Grund für das Unglück war zunächst nichts bekannt. Ähnliche Schiffsunfälle mit vielen Todesopfern sind in Nigeria allerdings keine Seltenheit. Grund sind oft überladene und schlecht gewartete Schiffe. Der Niger ist der größte Fluss in Nigeria und der drittlängste Fluss in Afrika.