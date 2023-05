Aktualisiert am

Mehrere Tote bei Flugzeugabsturz in der Schweiz

Die Absturzstelle befindet sich nach Polizeiangaben in steilem Gelände. Die Ursache für das Unglück ist noch völlig unklar.

Schweizer Alpen, hier am Pischahorn (Symbolbild) Bild: dpa

Im Westschweizer Kanton Neuenburg ist am Samstagvormittag ein Flugzeug abgestürzt. Dabei sind mehrere Menschen ums Leben gekommen, teilte ein Sprecher Polizei in Neuenburg auf Anfrage der österreichischen Nachrichtenagentur APA mit. Die Absturzstelle befindet sich demnach bei Les Ponts-de-Martel. Wie der lokale Schweizer Radiosender meldete, liege das Wrack in steilem Gelände.

Um welchen Flugzeugtyp es sich bei der Maschine handelt, gab die Polizei nicht bekannt. Den Rettungskräften sei es gelungen, das Wrack zu erreichen.

Die Angehörigen der Opfer müssten zuerst informiert werden, erklärte der Polizeisprecher. Der Absturz ereignete sich gegen 10.20 Uhr. Das Staatsministerium führt derzeit eine Untersuchung durch. Diese soll die Ursache für das Unglück zutage fördern.