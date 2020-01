„Schwarzwaldstube“ : Hotelchef kündigt Zwischenlösung an

Hotelchef Heiner Finkbeiner will nach dem Brand des Drei-Sterne-Restaurants „Schwarzwaldstube“ im baden-württembergischen Baiersbronn schnell einen Ersatz anbieten. „Wir werden eine Zwischenlösung finden, in der wir auf hohem Niveau kochen“, sagte er. Wenn alles nach Plan laufe, könne bereits übernächste Woche die Brandruine des rund 230 Jahre alten Stammhauses des Hotels Traube Tonbach in Schwarzwald abgerissen werden.

Sprinter – der Newsletter der F.A.Z. am Morgen Starten Sie den Tag mit diesem Überblick über die wichtigsten Themen. Eingeordnet und kommentiert von unseren Autoren. Mehr erfahren

In dem historischen Gebäude mit der „Schwarzwaldstube“, weiteren Restaurants und Büros war in der Nacht zu Sonntag ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Das eigentliche Hotel blieb unbeschädigt, verletzt wurde niemand. „Wir werden dort Neues aufbauen, wieder mit einem Top-Restaurant und wieder mit einer Bauernstube“, sagte Finkbeiner.

Der Unternehmenschef sprach von einer bereits wieder sehr guten und optimistischen Stimmung bei den Mitarbeitern. Er berichtete von zahlreichen Gäste-Reaktionen aus dem In- und Ausland. „Es hilft nicht, aber es berührt einen und treibt einen zum Weitermachen.“

Eine Suche nach der Ursache des Brandes im Drei-Sterne-Restaurant „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn war zunächst nicht möglich. Die Ruine sei einsturzgefährdet, sagte der Kommandant der Feuerwehr, Martin Frey, am Montagmorgen. „Es ist zu gefährlich.“ In der Nacht um 4.30 Uhr sei das Feuer noch einmal aufgeflammt. Die Feuerwehr sei noch mit 50 Einsatzkräften am Brandort gewesen und habe die Zahl erst am Morgen auf 10 reduziert. Immer wieder seien Teile des Daches und der Decken eingestürzt.

Im dem rund 230 Jahre alten Stammhaus des Hotels „Traube Tonbach“ war in der Nacht zum Sonntag Feuer ausgebrochen. Das Gebäude, in dem sich neben der renommierten „Schwarzwaldstube“ weitere Restaurants und Büroräume befanden, wurde komplett zerstört. Der Schaden geht in die Millionen. Rund 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz.