In Neuseeland haben die Behörden nach dem Tod eines Jungen während eines Schulausflugs in ein Höhlensystem Ermittlungen aufgenommen. Die Schule hatte trotz Regenwetterwarnung den Ausflug in die Abbey Caves durchgeführt, der Presseberichten zufolge wegen des Wetters anstatt eines Ausflugs an eine Kletterwand anberaumt worden war.

Der Schüler der Whangārei Boys’ High School war während des Ausflugs am Dienstag verschwunden. Seine mutmaßliche Leiche wurde erst Stunden später aus dem Höhlensystem geborgen. Starke Regenfälle hatten die Höhlen außerhalb der Stadt Whangārei im Norden Neuseelands überflutet und die Ausflügler vorübergehend festgesetzt. Vierzehn weitere Schüler und zwei Lehrer waren aus der Höhle gestiegen, ohne zu Schaden zu kommen.

Neuseelands Ministerpräsident Chris Hipkins sprach vom „tragischen Tod“ eines Schülers und einem „Albtraum aller Eltern“. Dem Regierungschef zufolge wurden bereits von verschiedenen Behörden Ermittlungen zu dem Todesfall aufgenommen. Weitere Aussagen über die möglichen Vorgänge, die zu dem Tod des Jungen geführt hätten, könnten zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Die Familie des Jungen hatte sich am Mittwoch in den sozialen Medien für die Anteilnahme und Unterstützung durch die Öffentlichkeit bedankt. Der Internetdienst Stuff berichtete, dass sich einige Personen so wütend über das Ereignis zeigten, dass die Schule von Sicherheitskräften geschützt werden müsse. Die Mutter eines 15 Jahre Schülers, der den Ausflug überstanden hatte, kritisierte fehlende Kommunikation durch Schule und Polizei. Ihr zufolge hätte der Schulausflug aufgrund der Wetterwarnung nicht durchgeführt werden dürfen.

Der Sohn der Frau habe beschrieben, wie das Wasser in der Höhle innerhalb weniger Minuten von Hüfthöhe bis zu seinem Hals gestiegen sei. Ein Junge, der sich an der Hand eines Mitschülers festgehalten hatte, sei von der starken Strömung in dem Flutwasser mitgerissen worden.