Menschliches Versagen? : Ermittlungen gegen Triebwagenführer nach tödlichem S-Bahn-Unfall

Bayern, Schäftlarn: Das entgleiste Drehgestell einer der aufeinander geprallten S-Bahnen hängt während der Bergung an der Unfallstelle in der Nähe des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlarn an den Ketten eines Straßenkrans. Bild: dpa

Nach dem Zusammenstoß zweier S-Bahnen im Landkreis München ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen der beiden Triebwagenführer. Nach derzeitigem Stand habe der 54-Jährige nach dem Halt in Ebenhausen seine Fahrt Richtung München fortgesetzt und dabei vermutlich ein Haltesignal überfahren, teilten Ermittler am Donnerstag in München mit. Noch sei es aber zu früh zu sagen, ob es sich um menschliches oder technisches Versagen handele.

Der Mann, der schwer verletzt in einem Krankenhaus liegt, sei am Mittwoch erstmals förmlich vernommen worden, sagte Oberstaatsanwältin Anne Leiding von der Staatsanwaltschaft München I am Donnerstag. Er habe bislang noch keine Angaben gemacht. Von beiden beteiligten Triebwagenführern wurden Blutproben genommen, die jedoch keinerlei Hinweise etwa auf Alkoholkonsum enthielten. Auch die Handys der beiden wurden sichergestellt. Zudem wurde die Wohnung des Lokführers bereits in der Unfallnacht durchsucht.

Leiding erläuterte, dass die auszuwertende Datenmenge ähnlich groß sei wie nach einem Flugzeugabsturz. Deshalb brauche es Geduld, um die Ergebnisse der Ermittlungen abzuwarten. Zudem: „Menschliches Versagen ist nicht gleichzusetzen mit vorsätzlichem Handeln, da gibt es einen großen Unterschied in rechtlicher Hinsicht.“

Mehr zum Thema 1/

Die beiden mit 95 Menschen besetzten Bahnen waren am Montagnachmittag im Berufsverkehr auf eingleisiger Strecke frontal zusammengestoßen. Ein Fahrgast wurde getötet, 18 Menschen wurden verletzt, sechs von ihnen schwer.

Die Aufräumarbeiten nach dem S-Bahn-Unglück bei Schäftlarn laufen weiter auf Hochtouren. Voraussichtlich am Donnerstag soll die Bergung der beiden havarierten S-Bahnen beginnen, teilte die Deutsche Bahn mit. Außerdem wollen Staatsanwaltschaft und Polizei über den aktuellen Ermittlungsstand informieren. Denn noch immer ist die Ursache des Unglücks unklar.

Noch am Mittwoch lagen neben den Gleisen Trümmer, darunter herausgerissene S-Bahn-Türen, Sitzpolster, Teile der Seitenverkleidung und Elektronik.

Mit Hilfe von Kränen sollen die havarierten Fahrzeuge geborgen werden. Zur Vorbereitung war der Fahrdraht der Oberleitung auf einer Länge von mehreren Hundert Metern abgebaut worden.

„Keine Anzeichen für technisches Versagen“

Allerdings wird das Wetter in Bayern in den nächsten Tagen stürmisch; Fachleute rechnen mit umstürzenden Bäumen und herunterfallenden Dachziegeln. Ob das die Arbeiten behindern könnte, war zunächst offen.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 3 Monate für 1 €/Woche und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte am Dienstag: „Nach gegenwärtigem Stand gibt es keine Hinweise darauf, keine Anzeichen dafür, dass es um technisches Versagen geht.“ Es stehe eher im Vordergrund, ob einer der beiden Triebwagenführer, der Lokführer einen Fehler gemacht haben könnte. Die Staatsanwaltschaft unterstrich, es werde ergebnisoffen ermittelt.