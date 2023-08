Mindestens 35 Tote bei Explosion an Tankstelle in Dagestan

Russland : Mindestens 35 Tote bei Explosion an Tankstelle in Dagestan

Als an Fahrzeugen gearbeitet wurde, kam es zu einem Kurzschluss, der ein Feuer auslöste. Dies führte zur Explosion an einer Tankstelle. Bei den meisten der Getöteten soll es sich um Schaulustige handeln.

Aus Machatschkala, der Hauptstadt der südrussischen Teilrepublik Dagestan, kamen nach der Explosion an einer Tankstelle am Dienstag Bilder der Verwüstung, die an ein Kriegsgebiet erinnerten. Nach offiziellen Angaben wurden durch die Explosion sowie durch Feuer mindestens 35 Menschen getötet, Dutzende weitere wurden demnach verletzt.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS. Folgen Ich folge

Um kurz vor zehn Uhr abends kam es nach Angaben des Ermittlungskomitees an einer Autowerkstatt am nördlichen Stadtrand von Machatschkala zu einem Kurzschluss während Arbeiten an Fahrzeugen. Ein Feuer brach aus, das auf Autos sowie auf das Gelände der zur Kette „Nafta24“ gehörenden Tankstelle übergriff. Dort explodierten laut der Staatsnachrichtenagentur Tass zwei von acht Treibstoffzisternen. Die Tankstelle, die wenige 100 Meter vom Ufer des Kaspischen Meeres entfernt an einer Ausfallstraße lag, wurde zerstört. 13 Autos brannten aus, etwa 40 weitere wurden beschädigt. Erst spät in der Nacht auf Dienstag konnte die Feuerwehr, die mit mehr als 70 Mann im Einsatz war, das Feuer löschen.

Unter den Toten und Verletzten sind auch Kinder

Laut russischen Telegram-Kanälen waren die meisten der Getöteten und Verletzten Schaulustige, die das Feuer an der Autowerkstatt anschauten und dann von der Explosion erfasst wurden. Unter den Toten und Verletzten sind aber auch Kinder; an der Tankstelle soll im Moment der Explosion ein Bus mit Kindern gestanden haben. Auch Bewohner der umliegenden Häuser wurden verletzt. Schwerverletzte sollten laut dem Katastrophenschutz mit einem Spezialflug nach Moskau gebracht werden. In der russischen Hauptstadt sind die Behandlungsmöglichkeiten besser.

Das Ermittlungskomitee eröffnete ein Verfahren um Verstöße gegen Arbeitssicherheitsbestimmungen. Ein Mitbegründer der Tankstellenkette „Nafta24“, Gussejn Ibragimow, beteuerte im russischen Fernsehen, alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten zu haben. Man sei Opfer des Geschehens. Gegenüber der Tankstelle seien „irgendwelche Lager“ gewesen, „wir wussten das selbst nicht“. Dort seien „fast 100 Tonnen Nitratdünger“ gelagert worden, sagte Ibragimow. Diese Version wurde zunächst nicht bestätigt.

In ganz Dagestan herrschte am Dienstag offiziell Trauer. Das Oberhaupt der Teilrepublik, Sergej Melikow, versprach, die Ermittler würden „alles Mögliche tun, damit die Gerechtigkeit triumphiert und die Sicherheit der Dagestaner gewährleistet wird“. Die Familien der Getöteten erhielten Hilfszahlungen in Höhe von jeweils einer Million Rubel (9175 Euro), auch Verwundete würden unterstützt, versprach Melikow.

Russlands Präsident Wladimir Putin sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus und wünschte den Verletzten baldige Genesung. Ende Juni hatte er kurz nach dem Aufstand des Milizenführers Jewgenij Prigoschin Dagestan besucht, in der Stadt Derbent südlich von Machatschkala sollte offenkundig Rückhalt in der Bevölkerung demonstriert werden.