Mehrere Verletzte : Polizei: Autofahrer fuhr vorsätzlich in Karnevalsumzug

In Volkmarsen ist ein Autofahrer in den dortigen Rosenmontagsumzug gefahren. Die Polizei geht davon aus, dass er vorsätzlich handelte. Es soll viele Verletzte geben. Fastnachtszüge in Hessen werden abgebrochen.

Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer im nordhessischen Volkmarsen vorsätzlich in den Rosenmontagszug gefahren ist. Das teilte ein Polizeisprecher am Montag in Volkmarsen mit. Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat lagen aber nicht vor. „Wir gehen nicht von einem Anschlag aus. Wir gehen von einem vorsätzlichen Tatgeschehen aus.“ Das hessische Innenministerium hingegen wollte einen Anschlag „aufgrund der Situation vor Ort“ noch nicht ausschließen. Nach den bisherigen Erkenntnissen sei der Mann mit hoher Geschwindigkeit gefahren, hieß es in einer Pressemitteilung. Die Lage werde vom Polizeipräsidium Frankfurt aus geführt.

Wie die Polizei in Volksmarsen weiter mitteilte, gehe man derzeit von Dutzenden Verletzten aus. Darunter seien auch Schwerverletzte und Kinder. Die genaue Zahl sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der erste Notruf sei um 14.41 Uhr eingegangen.

Der Fahrer wurde festgenommen, er ist nach Informationen der Ermittler deutscher Staatsbürger, 29 Jahre alt und kommt aus dem Umfeld. Er ist nach Informationen des hessischen Innenministeriums zurzeit nicht vernehmungsfähig. Er soll stark alkoholisiert gewesen sein, heißt es in Ermittlerkreisen. Offenbar habe er auch Drogen konsumiert.

Fastnachtsumzüge werden abgebrochen

Wie die Polizei Westhessen auf Twitter mitteilte, werden alle in Hessen stattfindenden Fastnachtsumzüge abgebrochen. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Das bestätigte auch die Polizei in Frankfurt gegenüber der F.A.Z. Ob davon auch die Umzüge am Dienstag betroffen sein werden, könne man derzeit allerdings noch nicht sagen.

In Mainz hingegen hat die Polizei in einer Pressemitteilung versichert, die Einsatzkräfte beim städtischen Umzug kurz nach dem Vorfall sensibilisiert zu haben. Drohnen, die bisher zur Überwachung des Veranstaltungsraums genutzt werden, würden nun „explizit für den Bereich an den Zufahrtsstraßen und Rändern des Veranstaltungsraumes eingesetzt“. So wolle man auffällige „Fahrzeugbewegungen“ frühzeitig erkennen.

Die Polizei Nordhessen ein Hinweisportal eingerichtet. Man appelliere an alle, die Bilder und Videos aus Volkmarsen haben, sich mit Spekulationen zurückzuhalten und keine dieser Aufnahmen zu verbreiteten, hieß es auf Twitter.

Laut dem Hessischen Rundfunk berichtete ein Augenzeuge, das Auto sei etwa 30 Meter weit in die Menge gefahren, bis es zum Stehen gekommen sei. Fotos auf sozialen Netzwerken zeigen Einsatzwagen nahe eines Supermarktes.

Volkmarsen ist eine Kleinstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit rund 6800 Einwohnern. Sie ist rund 30 Kilometer von Kassel entfernt.