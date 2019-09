Retter über Schiffsunglück : „Ich konnte sehen, wie die Flammen aus dem Schiff schlugen“

Nach dem Schiffsunglück in Kalifornien sind 25 Leichen geborgen worden. Alle Sicherheitsauflagen soll das Boot erfüllt haben – einen Notausstieg gab es aber nicht. Ein Segler berichtet, wie er Überlebende an Bord seiner Yacht aufnahm.

Nach dem Unglück auf dem Schiff „The Conception“, auf dem am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen war, sind 25 Leichen geborgen worden. Nach Angaben der Küstenwache wurde die Suche nach den weiteren neun Vermissten am Dienstag fortgesetzt. Der Kapitän und vier Mitglieder der Mannschaft, die nicht mit den Passagieren unter Deck übernachteten, hatten sich durch Sprünge ins Wasser in Sicherheit gebracht. „Ich konnte sehen, wie die Flammen aus Öffnungen an der Seite des Schiffs schlugen. Es gab immer wieder Explosionen“, sagte der Segler Bob Hansen der „New York Times“. Hansen hatte die Überlebenden an Bord seiner Yacht „Grape Escape“ genommen, die durch Schläge an den Rumpf auf sich aufmerksam gemacht hatten.

Unter welchen Umständen das Feuer an Bord der etwa 25 Meter langen „Conception“ ausbrach, blieb weiterhin offen. Das Schiff war am Freitag mit 39 Personen an Bord in Santa Barbara nordwestlich von Los Angeles ausgelaufen. Die Gewässer um die Kanalinseln vor Santa Barbara gehören zu den artenreichsten Meeresregionen der Welt. Während der dreitägigen Exkursion des Unternehmens Truth Aquatics vor dem Feiertag Labor Day am Montag waren mehrere Tauchgänge für die Teilnehmer der Tour geplant, um Meerestiere zu beobachten.

Mehr zum Thema 1/

Wie die Küstenwache am Dienstag bestätigte, soll die „Conception“ alle vorgeschriebenen Sicherheitsauflagen erfüllt haben. Als die Flammen um sich schlugen, lag das Schiff knapp 20 Meter vor der Insel Santa Cruz vor Anker. Nach den bisherigen Ermittlungen wurden die schlafenden Passagiere unter Deck von den Flammen überrascht. Nach einem Mitschnitt des Notrufs, den der Kapitän wohl an Bord der „Grape Escape“ absetzte, hatten sie keine Möglichkeit, sich auf das Deck des brennenden Schiffs zu retten. „Es gibt keinen Notausstieg“, sagte der Kapitän. „An Bord des brennenden Schiffs sind 33 Leute. Sie können es nicht verlassen.“

Bei den Löscharbeiten sank die „Conception“. Ob das Wrack an Land gebracht oder auf dem Meeresgrund in etwa 20 Meter Tiefe untersucht wird, ließen Küstenwache und Behörden des Bezirks Santa Barbara vorerst offen.