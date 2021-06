Feuerwehr im Einsatz : Rauchwolken über U-Bahn-Station in London

In der Nähe der Londoner U-Bahn-Station „Elephant and Castle“ steigen dichte Rauchwolken auf. Mehrere Geschäfte und Autos stehen in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Rauch steigt auf über der Station „Elephant and Castle“ in London. Bild: Reuters

Im Süden Londons steigen dichte Rauchwolken auf. Laut dem Twitter-Account der Londoner Feuerwehr ist in der Nähe der U-Bahn-Station „Elephant and Castle“ ein Feuer ausgebrochen. „Drei Geschäfte unter den Bahnbögen stehen in Flammen, ebenso vier Autos und eine Telefonzelle in der Nähe der U-Bahn-Station“, hieß es in einem Tweet am Montagnachmittag.

Die Rettungskräfte forderten Anwohner auf, ihre Fenster geschlossen zu halten und die Gegend zu meiden. Mehr als 100 Rettungskräfte und 15 Feuerwehrautos seien vor Ort im Einsatz, hieß es weiter.

Britische Medien berichteten, dass Videos in den sozialen Netzwerken nahelegten, das Feuer sei zuerst in einer Autowerkstatt neben der U-Bahn-Station ausgebrochen. Auf einer kurzen Aufnahme, die auch die Londoner Feuerwehr weiterverbreitete, sind Flammen und dicke Rauchschwaden zu sehen.

Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge soll auch die Feuerwehr davon ausgehen, dass der Brand in nahe gelegenen Garagen ausgebrochen sein könnte. Mehrere Zugverbindungen wurden durch das Feuer unterbrochen und der Bahnhof wurde evakuiert, außerdem sperrten die Einsatzkräfte umliegende Straßen. Die Polizei ging nach ersten Einschätzungen nicht davon aus, dass hinter dem Vorfall eine terroristisch motivierte Tat steckt.