Rauch aus Kanada : New York versinkt im Nebel

Orangegraue Nebelschwaden hängen über der Skyline von Manhattan in New York City. Bild: Reuters

Die schweren Waldbrände in Kanada haben viele Gegenden in den USA in Mitleidenschaft gezogen – und vor allem in New York für gespenstische Bilder gesorgt. Die amerikanische Metropole wurde am Mittwoch abermals von einem orangegrauen Nebel erfasst, und in der ganzen Stadt lag ein Rauchgeruch in der Luft, der viele Menschen an Lagerfeuer erinnerte. Manche New Yorker verglichen die Szenerie mit dem Mars.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



Gegenüber dem Dienstag, als sich die Brände im nördlichen Nachbarland erstmals deutlich bemerkbar machten, hat sich die Luftqualität noch einmal dramatisch verschlechtert. Der „Air Quality Index“ lag auf der Skala von Null bis 500 am Nachmittag zeitweise bei mehr als 400. Schon Werte von mehr als 100 gelten als bedenklich für die Gesundheit empfindlicher Menschen, von 300 an herrscht die höchste Gefahrenstufe, die als Risiko für die gesamte Bevölkerung gewertet wird.

Auf einer globalen Rangliste der Städte mit der schlechtesten Luftqualität stand New York am Mittwoch ganz oben, weit vor Metropolen, die sonst für ihre schlechte Luft bekannt sind, wie zum Beispiel Neu-Delhi. Am frühen Abend sanken die Verschmutzungswerte in New York wieder etwas, blieben aber in der obersten Gefahrenzone.

Rauch bremste vorübergehend das öffentliche Leben

Der New Yorker Gesundheitsbeauftragte Ashwin Vasan sagte, die Luftqualität in der Stadt sei so schlecht wie seit den sechziger Jahren nicht mehr. Bürgermeister Eric Adams riet den Menschen, ihre Aktivitäten an der freien Luft soweit möglich zu beschränken. „Dies ist nicht der Tag, um für einen Marathonlauf zu trainieren.“ Das Straßenbild weckte Erinnerungen an die Corona-Pandemie, viele Menschen holten ihre Masken wieder heraus. Kathy Hochul, die Gouverneurin des Bundesstaates New York, versprach, eine Million Masken verfügbar zu machen. Sie beschrieb die verschmutzte Luft als „Notfall“ für die Region, der sich mehrere Tage lang hinziehen könnte.

Der Rauch aus Kanada bremste das öffentliche Leben. Wegen der schlechten Sichtverhältnisse durften auf dem Flughafen LaGuardia zeitweise keine Flugzeuge landen. Nach Angaben der US-Flugaufsicht FAA wurden Flüge von und zu allen New Yorker Flughäfen eingeschränkt, in LaGuardia lag die durchschnittliche Verspätung bei fast zwei Stunden.

Schüler blieben in den Pausen in Innenräumen. Das für Mittwochabend geplante Baseballspiel der New York Yankees wurde abgesagt. Die Zoos und Bibliotheken in der Stadt wurden früher als sonst geschlossen. Auch Theateraufführungen wurden gestrichen, darunter die Erfolgsproduktion „Hamilton“. Eine Nachmittagsvorstellung einer Broadway-Show wurde wenige Minuten nach Beginn abgebrochen, weil die Hauptdarstellerin sagte, sie habe wegen der schlechten Luftqualität Atemnot.

Auch südlichere US-Städte sind betroffen

Die Bilder in New York vom Mittwoch ähnelten dem orangefarbenen Himmel, der vor knapp drei Jahren in und um San Francisco in Kalifornien zu sehen war. Auch das hatte mit Waldbränden zu tun.

In Kanada wüten derzeit Hunderte von Waldbränden, viele von ihnen sind noch nicht unter Kontrolle. Der Rauch beeinträchtigt auch die Luftqualität in kanadischen Metropolen wie Toronto. In den USA macht sich der Rauch jenseits von New York auch in anderen Städten wie Philadelphia und Washington bemerkbar, wenn auch bislang in geringerem Maße. In Philadelphia wurde ebenfalls ein Baseballspiel abgesagt. Selbst in der viel weiter im Süden gelegenen Stadt Atlanta wurde vor schlechterer Luftqualität gewarnt.