Unglück am Bodensee : Schweizer Pilot stirbt bei Absturz von Kleinflugzeug

Am Donnerstagnachmittag ist ein Kleinflugzeug vom Typ „Beechcraft Bonanza“ in den Bodensee gestürzt. Vor dem Unglück wurden technische Probleme per Funk gemeldet. Der Schweizer Pilot ist bei dem Absturz ums Leben gekommen.

Das Flugzeug vom Typ „Beechcraft Bonanza“ ist am Donnerstagnachmittag in den Bodensee gestürzt. Bild: Kantonspolizei St. Gallen

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Bodensee ist am Donnerstag der Pilot ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei im Kanton St. Gallen dürfte der 72-jährige Schweizer allein unterwegs gewesen sein. Die Polizei konnte den Flugzeugführer nur noch tot bergen.

Das Flugzeug war am Nachmittag in der Nähe des Flughafens Altenrhein bei Staad in den See gestürzt. Die Absturzstelle lag den Angaben zufolge in seichtem Wasser etwa 50 Meter vom Ufer entfernt.

Der Pilot war auf diesem Flughafen zuvor gestartet, hatte technische Probleme gemeldet und wollte deshalb zum Flughafen zurückkehren. Die Ursache seiner technischen Probleme war zunächst unbekannt. Das Flugzeug soll noch am Donnerstagabend geborgen werden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle, kurz SUST, geführt.