Die Explosion war so heftig, dass Anwohner im Pariser Quartier Latin zunächst glaubten, ein Flugzeug sei abgestürzt. Augenzeugen berichteten von starkem Gasgeruch, kurz bevor sie um 16 Uhr 55 von einem ohrenbetäubenden Knall aufgeschreckt wurden und die Fassade des Gebäudes mit der Hausnummer 277 in der Rue Saint-Jacques auf die Fahrbahn stürzte.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Durch die Druckwelle wurden die Fensterscheiben der umliegenden Häuser wie weggeblasen. Ein Brand breitete sich von dem eingestürzten Haus aus, eine dichte Rauchsäule verdeckte die Kuppel des Panthéon. 270 Feuerwehrleute rückten aus, um den Brand zu löschen. Um 18 Uhr 40 ist das Feuer gelöscht. Innenminister Gérald Darmanin gab am späten Abend eine vorläufige Bilanz bekannt: 33 Verletzte und vier Schwerverletzte, die in Lebensgefahr schweben.

Explosion an privater Mode- und Designschule

„Es kann sein, dass noch Menschen unter den Trümmern geborgen werden“, sagte der Innenminister. Zwei Personen werden vermisst. „Die Suche geht weiter“, sagte er. Spürhunde sind im Einsatz. Der mutmaßliche Gasunfall überschattete die Fête de la musique in der Hauptstadt. „Uns steht das Herz nicht nach Feiern. Wir denken an alle, die von der Explosion betroffen sind, an die Vermissten und an die Sicherheitskräfte, die am Werk sind“, sagte Präsident Emmanuel Macron zum Auftakt eines Konzerts im Innenhof des Elysée.

Premierministerin Elisabeth Borne eilte zum Ort der Explosion, der von Sicherheitskräften abgesperrt wurde. Sie habe ein Krisenzentrum eingerichtet, sagte Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Anwohner wurden gebeten, zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückzukehren. Viele organisierten sich privat Übernachtungsmöglichkeiten, aber die Stadt richtete auch ein Notnachtlager in einer Schule ein.

Die zuständige Staatsanwältin, Laure Beccuau, begab sich ebenfalls am Abend an den Katastrophenort. Die Ursache des Unglücks sei noch unklar, sagte sie Reportern. Gesichert sei nur, dass die Explosion sich im Gebäude der Paris American Academy ereignete, eine private Mode- und Designschule. Es werde nun ermittelt, ob ein Problem mit der Gasleitung die Explosion auslöste. Beccuau leitete Ermittlungen wegen „fahrlässiger Körperverletzung durch Verletzung einer Vorsichts- und Sicherheitspflicht“ ein.

„Ich habe einen lauten Knall gehört“

Der erste stellvertretende Bürgermeister des 5. Arrondissements, Édouard Civel, gab auf Twitter an, dass es sich um eine „Gasexplosion“ gehandelt habe. „Die Explosion hat die benachbarten Gebäude stark destabilisiert, die alle evakuiert wurden“, sagte der Abgeordnete des 5. Arrondissements, Gilles Le Gendre, am Mittwochabend auf BFMTV. Er warnte, dass es noch weitere Vermisste geben könnte. Am Donnerstag sollten technische Untersuchungen und Zeugenbefragungen sowie Aufnahmen der Videoüberwachung der Stadt die Ermittlungen voranbringen.

Mehr zum Thema 1/ Der Besuch in einem Grillrestaurant endet für Dutzende Menschen in China mit einer Tragödie. Ursache für das schwere Unglück im Nordwesten des Landes war offenbar ein Flüssiggasleck.

„Ich habe einen lauten Knall gehört“, berichtete eine Anwohnerin namens Rose am Donnerstagmorgen im Radio. „Meine Fensterscheiben zerbarsten, auf meinen Computer stürzten Trümmerteile“, erzählte sie. Die Wände ihrer Wohnung hätten gezittert, dass sie zunächst an ein Erdbeben glaubte. Camille, eine Oberschülerin, berichtete von einem starken Gasgeruch, bevor es „bumm“ machte.

In Paris wird seit langem über den schlechten Zustand vieler Gasleitungen diskutiert. Die Gasversorgung in der Hauptstadt gilt als veraltet und das Leitungsnetz soll in einem katastrophalen Zustand sein. 2019 waren bei einer schweren Gasexplosion in der Rue Trevise vier Menschen getötet und 52 verletzt. Fast 400 Anwohner verloren ihre Wohnungen.

Die Pariser Stadtverwaltung muss sich deshalb in einem noch anhängigen Strafverfahren wegen „fahrlässiger Tötung und Verletzung“ sowie „Zerstörung, Beschädigung, Verschlechterung durch die Wirkung einer Explosion oder eines Brandes“ vor Gericht verantworten. Die Anwälte der Stadt haben eine neue Expertise beantragt.