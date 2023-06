Aktualisiert am

Mehrere Häuser stehen in Flammen – mindestens 24 Verletzte

Heftige Gasexplosion in Paris

Heftige Gasexplosion in Paris :

Heftige Gasexplosion in Paris : Mehrere Häuser stehen in Flammen – mindestens 24 Verletzte

Eine Gasexplosion in Paris hat ein Haus zum Einsturz gebracht. Mehrere Gebäude stehen in Flammen. Es gibt mehrere Schwerverletzte.

Ein Gebäude steht nach einer Explosion am Place Alphonse-Laveran im 5. Arrondissement von Paris in Flammen. Bild: AFP

Nach einer Gasexplosion sind im Zentrum von Paris mehrere Gebäude in Brand geraten. Die Feuerwehr rief die Bevölkerung auf, sich vom Brandort nahe dem Jardin du Luxembourg fernzuhalten und den Rettungskräften ein schnelles Eingreifen möglich zu machen. Wie der städtische Beigeordnete Edouard Civel mitteilte, gab es am Mittwoch eine Gasexplosion an der Place Alphonse Laveran.

Neuen Zahlen zufolge seien durch die Explosion und die Feuer mindestens 24 Personen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Zuvor war von sieben Schwerverletzten die Rede. Möglicherweise sind weitere Opfer noch unter den Trümmern eingeklemmt.

Grund für die Explosion sei ein Gasleck gewesen, sagte die Stadtteilbürgermeisterin Florence Berthout der Nachrichtenagentur AFP. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung auf.

Rauchwolke über Paris

Der Sender France Info zitierte einen Augenzeugen: „Es ist schockierend, alles ist dem Erdboden gleich.“ Ein Video zeigte, dass das Feuer auch ein Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite erfasste. Die Straße ist gesäumt von Schutt.

Die Feuerwehr sei mit 230 Einsatzkräften am Unglücksort, ein Krisenstab sei im Pariser Rathaus eingerichtet worden. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sei zu dem Ort gefahren, schreiben französische Medien. Zunächst hatten Bilder und Videos im Internet eine große Rauchwolke gezeigt, die über dem fünften Arrondissements aufgestiegen war.

In dem beschädigten Gebäude sei die Modedesign-Schule Paris American Academy untergebracht gewesen. Die Innenstadt von Paris war am Mittwochabend voller Menschen, da am 21. Juni traditionell ein stadtweites Musikfest mit zahlreichen Konzerten stattfindet.