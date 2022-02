Aktualisiert am

Keine Verletzten : Großbrand in Paris nahe der Residenz des deutschen Botschafters

Pariser Feuerwehrleute am Sonntagabend im Einsatz Bild: AFP

Aus einem vierstöckigen Haus mitten in Paris schlagen am Abend die Flammen. Verletzt wird niemand. Die Residenz des deutschen Botschafters und das weltberühmte Musée d’Orsay in der Nähe bleiben verschont.