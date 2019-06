Von Strömung mitgerissen : Slackliner rettet Pärchen aus Isar in München

Eine junge Frau wollte am Mittwoch in der Isar ihre Füße kühlen, als sie das Gleichgewicht verlor und mit ihrem Freund von der Strömung mitgerissen wurde. Zum Glück war ein Slackliner zur Stelle.

Ein Slackliner hat ein Pärchen in München mit einem selbstgebauten Seil aus der Isar gerettet. Der Sportler verknotete mehrere Bandschlingen zu einem Seil, an dem sich das Paar festhalten konnte, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Demnach hatte sich die 28-Jährige am Mittwoch in der Isar ihre Füße gekühlt, als sie das Gleichgewicht verlor und von der Strömung mitgerissen wurde.

Ihr 29-jähriger Freund wollte sie festhalten, wurde aber ebenfalls in den Fluss gezogen. Etwa 200 Meter weiter wurden sie an eine Beckenmauer gespült, an der sie sich festhalten konnten. Durch ihre Hilfeschreie wurde der Slackliner auf das Paar aufmerksam. Er verknotete sein komplettes Equipment zu einem Seil. Daran konnten sich beide bis zum Eintreffen der Rettungskräfte festhalten.

Das Paar wurde mit leichter Unterkühlung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnten sie am gleichen Tag wieder verlassen.