Sorge um Fluss : Wissenschaftler und Umweltverbände fordern Renaturierung der Oder

Nach dem massiven Fischsterben in der Oder fordern Umweltschützer und Wissenschaftler abermals den sofortigen Ausbaustopp des Flusses. „Die Ausbaumaßnahmen sind nicht zeitgemäß in einem Flussökosystem, das ausgeprägte Niedrigwasserphasen hat“, sagte Florian Schöne, Geschäftsführer des Deutschen Naturschutzrings, am Freitag. Polen baut die Oder einseitig zu einer schnelleren Wasserstraße aus.

Kim Maurus Volontärin.

Das Wasser in einem begradigten Fluss fließe zu schnell ab und verschärfe das Niedrigwasser, erklärte der Gewässerökologe Christian Wolter. In einem natürlichen Fluss fülle das im Frühjahr auftretende Hochwasser die Speicher der Auen auf, die das Wasser lange zurückhalten und filtern. Es sei wichtig, dem Fluss durch Renaturierung mehr Widerstandsvermögen zu geben, auch gegen den Klimawandel. „Klimaprognosen sagen voraus, dass wir mehr von diesen Niedrigwasserphasen haben werden“, sagte Wolter. Forscher hatten in der Oder eine für Fische und Weichtiere giftige Alge nachgewiesen, die bevorzugt in angestautem Brackwasser lebt. Sie konnte sich demnach durch Niedrigwasser, die Staustufen in der Oder und eine massive Salzeinleitung stark vermehren.

Wolter geht davon aus, dass bis zu 1000 Tonnen Fisch in der Oder verendet sind. Bislang seien nur etwa 200 Tonnen geborgen worden, ein Großteil sei auf den Flussgrund gesunken. Bakterien zersetzten diese Biomasse nun und verbrauchten den Sauerstoff im Wasser. Das könne für die noch lebenden Fische gefährlich werden. „Es wird erst in den nächsten zwei bis drei Wochen möglich sein, Bilanz zu ziehen.“

Am Montag trifft sich der Deutsch-Polnische Umweltrat, um über das Fischsterben zu beraten. BUND-Umweltschützer Sascha Maier sagte, das Treffen sei eine Chance, um „ein Pflänzchen an Vertrauen aufzubauen“. Die Arbeit der Internationalen Kommission zum Schutz der Oder gegen Verunreinigung, deren Mitglieder Polen, die Tschechische Republik und Deutschland sind, müsse sich verbessern.