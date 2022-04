Oberhausen : Mann stürzt aus brennendem Wohnhaus und stirbt

Am Freitagabend hat ein mehrstöckiges Haus in Oberhausen gebrannt. 13 Menschen und mehrere Tiere konnten gerettet werden. Ein Mann erlag seinen Verletzungen.

Bei einem Wohnungsbrand in Oberhausen in Nordrhein-Westfalen ist ein Mann aus dem brennenden Haus gestürzt und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Feuerwehr in der Nacht zum Samstag mitteilte, ereignete sich der Brand am Freitagabend in dem mehrstöckigen Haus. Insgesamt 13 Menschen sowie vier Hunde, eine Katze und mehrere Vögel konnten über Leitern gerettet werden. Ein Mann stürzte jedoch bei der Rettungsaktion aus dem zweiten Stock.

Der Verletzte sowie sechs weitere Menschen mit Verdacht auf Rauchvergiftung wurden ins Krankenhaus gebracht, alle anderen konnten in einer nahegelegenen Einrichtung vom Roten Kreuz betreut werden. Im Krankenhaus starb jedoch der aus dem Haus gestürzte Mann an seinen Verletzungen.

Der Brand konnte nach rund zwei Stunden gelöscht werden. Zur Ursache wurden Ermittlungen der Polizei eingeleitet. Das Haus ist nach derzeitigem Stand nicht bewohnbar.