Unwetter in Nürnberg : Autos gehen in Unterführungen unter

Nürnberg befindet sich aufgrund von heftigen Unwettern im Ausnahmezustand. Wie lokale Nachrichtenanbieter berichten, sind verschiedene Unterführungen wegen des Starkregens mit Wasser vollgelaufen. Dabei seien Autos untergegangen, weshalb die Feuerwehr Insassen vor den Wassermassen retten musste. Auch Wohnhäuser und das Stromnetz sind vielerorts betroffen. Ein über den Kurznachrichtendienst „X“ veröffentlichtes Video zeigt, wie ein Auto bis zum Dach mit Wasser bedeckt ist.

Die Notsituation beschränkt sich jedoch nicht auf die Unterführungen: Laut der örtlichen Feuerwehr sei die Stadt flächendeckend betroffen und alle freiwilligen Feuerwehrleute im Einsatz oder in Alarmbereitschaft. Auf dem Rathausplatz ist laut den „Nürnberger Nachrichten“ ein Baum umgekippt, außerdem sei eine große Menge Wasser in einen U-Bahnhof eingetreten. Auch das Stromnetz ist wohl beeinträchtig. Der Nürnberger Energieversorger „N-Ergie“ berichtet auf „X“ von Ausfällen in mehreren Stadtteilen; Monteure seien im Einsatz, um diese zu beheben. Viele Keller und Tiefgaragen seien vollgelaufen, in Unterführungen seien Autos im Wasser stehen geblieben und Insassen eingeschlossen gewesen, berichtete ein Polizeisprecher am Abend. Nach 20 Uhr sei die Zahl der Notrufe aber rückläufig gewesen.

In der wohl dramatischsten Szene des Unwetters musste sich eine Familie mit Babys eigenständig aus den Fluten befreien. Unter Berufung auf Videos der Nachrichtenagentur „News5“ berichten die „Nürnberger Nachrichten“, dass den Polizisten, die kurz darauf eintrafen, das Wasser bis zu Brust gestanden habe. Verletzt wurde die Familie wohl nicht.