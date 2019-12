Hitze über Weihnachten : Notstand rund um Sydney und der Ministerpräsident ist im Surfurlaub

Aufgrund der nicht enden wollenden Brandkatastrophe hat die Landesregierung des wichtigsten australischen Bundeslandes am Donnerstagmorgen den Notstand ausgerufen. New South Wales mit seiner Kapitale Sydney meldet 120 Buschfeuer, davon gelten bislang vier als besonders bedrohlich. Seit Wochen ist die Innenstadt – je nach Windrichtung – in dichten Brandnebel gehüllt. Inzwischen sind mehr als 800 Häuser abgebrannt, sechs Menschen verloren ihre Leben.

Am Donnerstag mussten zunächst drei Feuerwehrleute mit schweren Verbrennungen in Krankenhäusern geflogen werden. Die Krankenhäuser sind mit Menschen mit Atembeschwerden überfüllt. Rauchmelder springen in der dicken Luft an, und setzen die Wehren damit zusätzlich unter Druck. Nachdem die Vorrennen zur traditionellen Sydney-Hobart-Regatta wegen des Rauchnebels erstmals hatten ausfallen müssen, stehen nun hinter dem großen Sportereignis am Zweiten Weihnachtstag und dem berühmten Feuerwerk in der Silvester-Nacht Fragezeichen. Für den Küstenstaat ist es der zweite Notstand innerhalb eines Monats.

Die Ministerpräsidentin des Bundeslandes spricht von einem heraufziehenden „Horror-Sommer“. Hitze wie in Dubai, Sturmwinde wie am Kap Horn bilden insbesondere dann eine tödliche Mischung, wenn das Gras so trocken ist wie Zündwolle. Den ganzen australischen Winter über hat es viel zu wenig geregnet. In der Dürre mussten Bauern ihre Tiere schlachten, die Lebensmittelkonzerne sammelten Milchgeld, um den kleinen Farmern zu helfen. Auf die Dürre folgen nun die Brände. Inzwischen aber sind die Feuerwehrleute übermüdet. In Sydney wurden am Mittag 42 Grad im Finanzdistrikt gemessen, in einigen Landesteilen stieg die Temperatur auf mehr als 45 Grad. In Eucla in Westaustralien erreichte sie den Rekordwert von 49,8 Grad, was den bisher wärmsten Tag im Dezember 1972 übertraf.

Verschlimmerung erwartet

Das Schlimmste aber soll noch drohen. Über das Weihnachtswochenende werden noch höhere Temperaturen erwartet, bei weiterhin starken Winden. Noch seien die Zustände nicht „katastrophal“, sagte Gladys Berejiklian. Dies entspräche offiziell der höchsten Feuerwarnstufe. Aber sie bremste all jene, die sich auf Weihnachten am Pool freuen: „Stellen Sie sicher, dass Sie ihre Pläne unter Umständen sehr schnell werden ändern müssen.“

Längst sind die Feuer zum Politikum geworden. Deshalb ist Berejiklians Warnung auch in dieser Hinsicht brisant: Denn sie ist eine Parteifreundin von Ministerpräsident Scott Morrison. Der aber tut sich schwer, die Feuer als nationales Problem zu betrachten – im Gegenteil, ausgerechnet jetzt ist er in Urlaub geflogen, nach Hawaii, wie es heißt. Zunächst beschwerten sich Zeitungen, dass sie vom Büro des Ministerpräsidenten angehalten seien, seinen Urlaub in den feurigen Zeiten zu verschweigen. Inzwischen nehmen ihm selbst Parteifreunde seine offensichtliche Ignoranz übel. Und sie brechen die unausgesprochene Vereinbarung, den Klimawandel schlicht zu leugnen.

Die Regierung aber vertritt weiterhin ihre Politik, Kohle zu fördern – womit Energieminister Angus Taylor, ein früherer McKinsey-Berater, gerade auf dem Klimagipfel in Madrid Kopfschütteln der Europäer erntete. Morrison und er sitzen in der Klemme: Denn die Hitzewelle droht, über Weihnachten zu einem Energiekollaps „down-under“ zu führen. Immer mehr Menschen schalten ihre Klimaanlage ein, um leben zu können. Zugleich brauchen Kohlekraftwerke mehr Kühlwasser. Temperaturen von mehr als 40 Grad und ausgetrocknete Seen aber lassen dies zur Herausforderung werden. Dies überfordert das seit Jahren vernachlässigte Netz.

Kraftwerke für den Stimmenfang

Dabei möchten selbst die Kraftwerksbetreiber aufgrund der wachsenden Risiken und der internationalen Kritik die veralteten Anlagen gern abschalten – die Regierung aber lässt sie nicht. Sie hofft auf Arbeitsplätze, die Wählerstimme sichern, wenn sie neue Kohlegruben wie diejenige vom indischen Adani-Konzern öffnen lässt. Denn die Nachfrage aus Indien und China wird nicht abreißen. Ihre Argument: Die australische Kohle sei sauberer als jene, die in den Ländern selber gefördert werde.

Damit aber liegt sie mit immer weiteren Teilen der Bevölkerung über Kreuz. Immer mehr Australier interpretieren das Sterben des Barrier-Reefs und die Feuerwalzen als Folgen der Erderwärmung, die Australien in besonderem Maße zu spüren bekommt. Morrison, der eigentlich ein gutes Gespür für die Stimmung des „stillen Australiers“ hat, gerät in Gefahr, die Sorgen seiner Bürger zu überhören. Sagten bei einer Umfrage 2012 nur ein Drittel der Australier, die „weltweite Erwärmung ist ein ernstes Problem“, hat sich deren Anteil nun auf 62 Prozent der Menschen mehr als verdoppelt.