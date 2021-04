Dem Architekten Viollet-le-Duc war es bei dem 1858 begonnen und 1860 beendeten Bau des Spitzturms gelungen, sein Werk mit der Arbeit der mittelalterlichen Baumeister zu verschmelzen. Agnès Poirier ist froh, dass sich die verrücktesten Ideen für den Wiederaufbau verflüchtigt haben. Präsident Macron hatte sie heraufbeschworen, als er noch in der Brandnacht versprach, binnen fünf Jahren Notre-Dame „schöner als zuvor“ wiederaufzubauen. Ein schwedischer Architekt wollte ein Schwimmbad auf dem Dach der Kathedrale errichten, ein französischer ein riesiges Treibhaus, wieder ein anderer plädierte für eine bewaldete Dachterrasse für vom Aussterben bedrohte Tierarten.



„Nach dem emotionalen Schock über den Brand war die Hysterie der Entwürfe eine Art Katharsis“, meint die Schriftstellerin. Sie hat in ihrem Buch viele neue Details aus der Geschichte Notre-Dames zutage gefördert und beschreibt lebendig, wie knapp Frankreich am 15. April 2019 an der Katastrophe, dem Einsturz der Kathedrale, vorbeischlitterte. Das Feuer hatte sich rasend schnell im Nordturm ausgebreitet, und der Präsident segnete im letzten Moment einen lebensgefährlichen Einsatz der zur Armee zugehörigen Pariser Feuerwehrleute ab, die „im Nahkampf“ die Flammen besiegten. Die Polizei hatte Drohnen in den Himmel geschickt, deren Bilder direkt in der Einsatzzentrale auf den Bildschirmen gezeigt wurden. „Die schaurigen Aufnahmen“, so schreibt Poirier, „erschüttern alle bis ins Mark. Domdekan Chauvet sinkt bewusstlos in die Arme der Bürgermeisterin.“